費里曼圓夢合作湯米李瓊斯

摩根費里曼飾演擁有謎樣過去的飯店經理。（采昌提供）

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中國時報
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演過上帝、總統、發言人、法官的摩根費里曼（Morgan Freeman）又要多添一項職業，這次在電影《對頭冤家》飾演飯店經理，首度與另一位老牌演員湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）互相飆戲，上演「地表最強阿公大戰」。他讚對方演技自然，兩人對戲不像在工作，「當你發現對方跟你一樣入戲，或是跟你一樣、甚至比你還出色，這就是表演時最大慰藉。」

與湯米合作圓了他的夢，還有許多演員尚在他的願望清單上，「我大都跟男星飆戲，所以有滿多女演員是我想合作的對象，像是梅莉史翠普（Meryl Streep）！」外型給人莊重感覺的他，其實一直都很喜歡演出喜劇，他說：「我一直都喜歡挑戰不同角色。」他曾於1971年至1976年間，在美國公共電視台的兒童節目《電力公司》中擔任「好好讀先生」6年之久，這讓他感到很害怕，「我當時很怕被定型，但當你沒有下一份工作，辭掉目前的工作又是不智的。還好後來節目收掉了，我就自由了！」

拚演特殊角色

他在1987年終於在電影《惡街實況》有了突破性的角色，飾演皮條客，讓他獲得當年奧斯卡與金球獎最佳男配角和提名，也讓他收到一大堆演出邀約。不過沒想到的是那些邀約全都是類似角色，讓他不禁內心大喊：「我就不能做做別的事嗎？」後來他積極把握特殊角色，接了《賭城大丈夫》與《瀟灑搶一回》，「這些差異很大的角色對我來說沒有太多困難，讓我感到很有趣！」

(中國時報)

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