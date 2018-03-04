我們都瘋 G-SHOCK style

2018年03月04日 01:15 中國時報 周子傑 報導

1990年發表的DW-5900C，在凹凸的外型設計之下採用創新的液晶顯示，此型號特別受到美國西岸的滑板選手喜愛。攝影石智中圖片提供Casio

G-SHOCK家族數千款腕表之中，惟有承襲第一代表款精神者才能沿用「5600」這個經典數字。它擁有G-SHOCK最具代表性的方形表殼設計，並完整體現耐衝擊的理念，經歷35寒暑仍舊耐看。攝影石智中圖片提供Casio

G-SHOCK的「大人版」MR-G於1996年正式推出，同年還發表該系列全金屬表款MRG-100-1。攝影石智中圖片提供Casio

2017年於巴塞爾表展推出GPW-2000搭載全新開發的三重接收機芯模組，可同步接收GPS、藍牙與六局電波三重訊號，讓手表接收更精準時間。攝影石智中圖片提供Casio

為打造一只摔不壞的腕表，卡西歐研發團隊最初假設以柔軟材質包覆整只腕表是最理想的方式，不過很快宣告測試失敗。他們發現無論防震橡膠與外部表殼多麼密合，手表還是會摔壞，且增加愈多防震材質，手表體機也會隨之增大，實驗性作品如圖中右上成為一顆大壘球。攝影石智中圖片提供Casio

去年，卡西歐（Casio）G-SHOCK腕表的全球出貨量正式破億，為史上最受歡迎、最具辨識度的腕表之一。拆解這款經典不敗運動表的神話，並邀請素有「G-SHCOK之父」之稱的伊部菊雄，以及3位分屬不同領域的潮流大腕現身說法，還原這些年來我們一起瘋迷的G-SHOCK，究竟在紅什麼。

歷經70年代的「石英危機」及兩次石油危機，老牌製表重鎮瑞士逐漸走下坡，積極擁戴創新技術、尤以日本為首的亞洲製表業開始逆轉勝。1983年，以消費性電子產品起家的卡西歐，推出世界第一款主打「耐衝擊」腕表的G-SHOCK DW-5000C。在此之前，無論是機械或石英表，均被視作精密脆弱的貴重品。

耐衝擊成核心理念

卡西歐的研發團隊首將機芯置於中空構造的表殼，僅利用幾個支撐點與表殼連結，一方面吸收來自外部的衝擊，讓機芯內的石英震盪器多了一層防護，同時以具吸震效果的聚胺脂製作表帶，從裡到外提升腕表的耐衝擊特性。這不僅是G-SHOCK的命名由來（G代表重力；SHOCK代表耐衝擊），也是自35年前第一款G-SHOCK推出至今不曾改變的核心理念。

「耐衝擊腕表」的創意雖源自日本，但幕後功臣，是美國卡西歐公司製作的首支G-SHOCK電視廣告。廣告中，一只被冰上曲棍球員擊中的DW-5000C腕表運作如常，不僅引起廣泛討論，後經當地電視節目實際驗證並無虛假，助G-SHOCK以「防摔手表」之名迅速走紅。

大力支持街頭文化

美國的街頭文化，自90年代開始被日本潮流雜誌及服飾店大力追捧，原本只做海外販售的G-SHOCK腕表，逐漸在日本年輕族群之間廣泛流行，短短幾年內便衣錦還鄉。但真正打開G-SHOCK的全球知名度，並於去年達成驚人紀錄的主因，得歸功於G-SHOCK投射出的生活態度。它致力將音樂、運動、潮流、藝術等多元文化結合年輕人的生活態度，同時大力支持街頭文化，與DJ、街舞、滑板、潮牌及塗鴉藝術家跨界合作，逐步建立G-SHOCK的品牌識別及認同，成為年輕世代的潮流表率。

持續創新內外強悍

此後，G-SHOCK在耐衝擊構造下，開始拓展強悍的內在性能，加入新技術提高手表的附加價值，如搭載各種可用於運動項目的功能，如適用於足球賽的計時碼表，或是對衝浪及釣魚十分實用的潮汐及月相顯示；加入藍牙連線功能以連接手表與智慧手機，方便佩戴者的生活需求；成功開發可同步接收GPS、藍牙及世界六局電波的三重接收機芯模組，讓腕表接收更精準時間；採用獨創的太陽能充電系統，除確保各項功能穩定運作，也減少定期更換電池的困擾。

至於風格與外觀設計，G-SHOCK的冷光顯示發展，猶如一部電子錶的液晶進化史，從不同顏色的LCD，到透過EL背光所浮現的圖樣，及至反轉LCD以降低在夜間活動期間的亮度，皆豐富了電子表的迷人樣貌。身為腕表的色彩先驅，G-SHOCK亦透過各種樹脂上色（如鏤空或混搭色模）、鍍膜及印刷技術，開拓了腕表設計的不同想像及可能。

(中國時報)