G-shock潮人們

黃柏青TBC舞團創辦人圈粉G-SHOCK 25年擁有20多只G-SHOCK

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中國時報
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DJ RayRay圈粉G-SHOCK 15年擁有G-SHOCK的數量已算不清
RicPHANTACi主理人圈粉G-SHOCK超過20年

黃柏青TBC舞團創辦人圈粉G-SHOCK 25年擁有20多只G-SHOCK

■曾於有「街舞奧運會」之稱的BOTY世界街舞大賽，率領TBC舞團拿下亮眼名次的黃柏青，笑稱自己從國中開始跳街舞時，就被G-SHOCK「圈粉」！他永遠記得自己第一只黃色G-SHOCK，是用存了好久的零用錢才買到的。他觀察，每位街舞人不僅人手一只G-SHOCK，且無他牌可比擬，「G-SHOCK除了外型很潮，且無須擔心跳舞時手表會因碰撞而損傷。」

DJ RayRay

圈粉G-SHOCK 15年

擁有G-SHOCK的數量已算不清

■出身台大嘻研社的DJ RayRay，不僅是第一位挺進世界DJ總決賽的女參賽者，去年更憑出色才華被亞洲最大的DJ經紀公司Supermodified Agency簽下，順利站上國際舞台；早在國小時便主動央求父母買Baby-G給她戴，認為腕表不僅要能反映個性，且不能太貴重或易碰撞而影響自由活動，所以多年來獨鍾G-SHOCK。

Ric

PHANTACi主理人

圈粉G-SHOCK超過20年

■12年前與周杰倫共同創立潮牌PHANTACi的Ric，曾主導無數與時尚、潮流及運動大牌的聯名企畫。他的G-SHOCK啟蒙自國中開始，對其最深刻印象莫過於「很酷、很拉風」，他觀察，G-SHOCK已是每個潮人必備，很佩服它可以廣泛影響各個族群及年齡層，「就連我還在念小學的女兒也是G-SHOCK的粉絲，我沒有送過她G-SHOCK，倒是她主動從我的收藏中挑自己喜歡的去戴，父女倆竟然透過G-SHOCK而有些相似處，我覺得滿有趣的。」

(中國時報)

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