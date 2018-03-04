All-New Ford Mustang 悍駒上路

GT Premium搭載之V8自然進氣引擎。（圖片提供福特汽車）

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中國時報
報導郭隆富
All-New Ford Mustang 悍駒上路。（圖片提供福特汽車）

富濃厚美國文化色彩的Ford Mustang承襲一貫美式設計風格及豐沛動力輸出，超過半世紀來一直都是跑車迷心中傳奇經典，2018 All-New Ford Mustang即將在台上市，即日起開放預約訂購。

2018 All-New Ford Mustang提供EcoBoost 2.3L引擎及5.0L V8自然進氣引擎兩種動力編成，前者重新進行Overboost調校，優化油門反應，扭力峰值更提升至44.9 kg/m新高峰，加上全新SelectShiftTM 10速手自排變速箱，傳輸效率大幅進步，油耗更提升3％，以進化的渦輪增壓科技達成動力及油耗的完美平衡。

換檔迅速精準

5.0L V8自然進氣引擎則展現出Ford對打造性能跑車引擎的堅持，搭載歧管噴射與高壓燃油缸內直噴的雙燃油技術，在更高的引擎壓縮比之下，不僅提升8％的優異油耗表現，動力輸出更爆發出450匹馬力、53.9公斤米的峰值扭力，0～100km/h加速僅需4.3秒，搭配全車系標配的SelectShiftTM 10速手自排變速箱與方向盤換檔撥片，提供更精準且迅速的換檔反應及檔位判定，帶給駕駛者全新的駕馭感受。

適應不同路面

身為Ford Mustang車系的性能悍駒，GT Premium車型首度搭載MagneRideR主動式電磁阻尼懸吊系統，利用電磁式原理，用比傳統式避震器更快的速度改變避震器內的阻尼係數，約莫每秒可進行1000次自動調整，根據不同路況主動調整四輪避震器至最適切的阻尼係數，迅速適應不同路面，全時性強化車身動態表現，讓車主能夠更加自信且舒適地享受Ford Mustang的駕馭快感。

2018 All-New Ford Mustang自即日起開放預約訂購，提供EcoBoostR Premium及GT Premium兩種車型，預約訂購售價分別為199.8萬及248萬元。欲獲取更多關於車款的資訊，請至產品專屬網頁：www.ford.com.tw/performance/mustang/2018prelaunch。

(中國時報)

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