沃德集團台灣啟動拚創顛峰

沃德集團台灣啟動拚創顛峰。（圖片提供沃德集團）

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中國時報
報導黃詩芬

「2018年要創下10億新台幣紀錄！」跨國傳銷集團沃德全球公司向公平交易委員會報備通過，正式在台灣啟動，直銷商昨天（3日）舉辦第一場造勢活動吸引1500人參加，主辦單位安排世界級直銷領袖分享心得，強調分享商機就能翻轉人生，邀請民眾共創「下一個顛峰」！

沃德集團總部在美國邁阿密，產品行銷超過100個國家，直銷界全世界排名收入第2、第4的傳奇人士Nat和Chad，都是沃德成員。沃德直銷商昨天邀請台灣、泰國、馬來西亞和美國的領袖總裁Jacky、Frank和Johnny等人，在台北國際會議中心舉辦企業家論壇和領袖高峰會。

沃德（WORLD GLOBAL NETWORK）台灣分公司總經理葛維儀指出，去年10月媒體報導直銷商以沃德名義開說明會，違法販售具醫療用途的智慧手環；由於當時沃德台灣分公司尚在籌備，無法及時澄清，雖然國際公司有澄清，很遺憾仍造成外界誤解報導。

葛維儀表示，如今沃德正式向公平會報備，在台灣是合法的傳銷公司，智慧手環經衛福部認定「不以醫療器材列管」，旗下產品防電磁波貼片也向公平會報備通過，一切遵照台灣的法令，沃德才開始營運；她相信商機無限，而且台灣啟動之後還要進軍大陸。

沃德直銷商昨天在台灣舉辦第一場造勢活動，從穿戴式科技趨勢分析沃德產品的商機，由領袖分享成功經驗，強調人人都可以是創業家。沃德的直銷領袖Jacky說，世界潛能激發大師安東尼羅賓有句名言「教練的級數決定選手的表現」，正是「勤學苦練不如高人指點」的致勝關鍵。

Jacky還說，2018年已經開始，對直銷有興趣的朋友去年夢想實現了嗎？把握機會勝過10年奮鬥，更勝過千百次努力。他認為要創造下一個顛峰，必須開啟生命的全新動力，要當輸家還是贏家？今天的選擇會決定明天的人生，他認為沃德就是一個好選擇。

(中國時報)

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