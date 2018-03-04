2018年03月04日 01:16 中國時報 報導周長泰

大學博覽會日前在台灣大學體育館登場，各大學祭出高額獎學金吸引學生及家長的目光。（本報資料照片）

大考中心23日公布了107學年大學學測成績，而本次75滿級分人數，高達259人，是去年118人的2倍多，也創下了近4年來的新高。

此時，對高三同學而言，正是幾家歡樂幾家愁的時刻，而目前最緊張也最在乎的，必然就是志願選填了！升學專家特別就一些注意事項，提醒參加申請入學的同學。

甄選輔導專家李振瑋老師表示，在做完落點分析之後，除了最基本的日期衝堂取捨之外，同學務必確認第二階段是否需進行筆試面試，選擇對自己有利的項目，作為衝堂取捨的依據。但倘若衝堂的兩個科系都不想放棄的話，李老師建議同學可以上網搜尋「107年個人申請入學招生各校彈性措施」，部分科系會提供學生彈性，申請調動時間日期。考生若沒有注意到這個資訊，使機會失之交臂，十分可惜！

科目五標等務必達到

他也建議同學，自己手動篩選出期待的志願之後，級分最好的科目要對應到篩選倍率最小的科目，如此一來上榜機會必將大增！選擇志願時，該校系規定的科目五標等基本要求務必達到，千萬不要存僥倖心態，認為只差一級分應該有機會。另外，有機會申請繁星的同學在校內模擬完之後，若覺得結果不甚滿意的話，個人申請這塊也不要放棄，還是有機會上到理想的校系！

優勝學習蔣玹老師則提醒同學，在篩選校系時記得將自己今年級分還原回去年的級分，如此一來算出的校系可能會稍微理想一些。而在選填志願時，也建議同學思考一下自己是否想參加指考。假若同學對指考沒把握的話，可以降低夢幻志願的選擇比例；反過來說，若對於指考相當有信心的話，則能多填一至兩個夢幻校系，降低保守志願比例。

盡早準備第二階段

升學輔導專家李旭文則提醒同學，完成志願選填後不要立刻就鬆懈了，應該盡早準備第二階段的各項內容。申請入學第一階段放榜是3月28日，但有近5成的校系要求在4月2日至6日期間繳交備審資料。今年度第一階段篩選結果到上傳備審資料的空檔期，比往年都短，等到結果出來，才準備志願只會讓夢幻校系更夢幻。第二階段需筆試的同學，建議複習第四、五冊，也上網多搜尋考古題；需進行面試的同學，自己準備的備審資料內容一定要牢記，例如參加過的比賽或是義工經驗等等，避免教授問到時不知所云。

在製作備審資料方面，優勝學習李振瑋老師表示，許多同學在自我介紹這一項目，常會寫到父母、家庭、自己排行第幾等等瑣碎資料，事實上教授在乎的是你自己與科系的連結性，因此與科系無關的自我介紹越少越好，介紹家庭也要盡可能從家庭對該科系的連結關係（例如奠定這個科系的興趣與知識基礎）等角度進行撰寫。

此外，很多同學習慣用一些空泛的形容詞來修飾自己，像是負責任認真等等，建議同學改成具體的說法，進行陳述時會較有說服力。例如：有愛心肯幫助同學不如用義工時數來展現，透過具體事件跟數字，讓教授相信你才是他要的學生。

讀書計畫要切實

另外，讀書計畫也是很多學校要求的項目。很多同學容易犯一個錯誤，會貪多寫很多無法完成的事項，其實教授心裡也有底，因此建議同學不要寫太多空泛或不切實際的項目，例如：打工家教但兼顧課業同時雙主修或輔系再去當志工，多提及一些自我進修以及未來就業想法等，是個不錯的替代方式。

若同學還是非常擔心在甄選入學上遇到困難，可尋求老師、輔導室的幫助，網路或臉書上亦有多豐富的內容，可搜尋如「升學路上的好朋友河馬杯杯」和「優勝學習」等等，都對同學有很大的幫助。

(中國時報)