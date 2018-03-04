龍飛鳳舞 妙筆成大家

2018年03月04日 01:16 中國時報 報導林倞煌

陳坤一，《行到、坐看五言聯》。（照片提供歷史博物館）

被譽稱書法、篆刻雙絕的陳坤一。（照片提供歷史博物館）

有人說書畫同源，經過歷代書畫家將書法藝術不斷推升，寫實、寫意並進，讓書法超脫出文字書寫的功能，而達到藝術化的境界。

漢字是世界三大文字系統中，唯一持續沿用至今的文字，而書法隨著歷代字體的演變，自金文、篆書、隸書、行書、草書、楷書，所展現的是反映時代變革及多元人文發展的文化史。有人說書畫同源，經過歷代書畫家將書法藝術不斷推升，寫實、寫意並進，讓書法超脫出文字書寫的功能，而達到藝術化的境界。

日前在國立歷史博物館展出的「陳坤一書法展」，正是為了推展書法藝術，俾使傳統文化內涵融入現代生活，讓書法藝術愛好者看到書法家用心耕耘的成果，也能從中體悟書法家文字創作的功力。

被譽稱書法篆刻雙絕

陳坤一被譽稱書法、篆刻雙絕，自幼由父親陳義河啟蒙，在父親督導下，習得一手好字。回憶幼時與家中小孩隨著父親習字，耳濡目染下，功力漸進，他也把握練習機會，積極進取，因此從小便是參加班際、校際書法比賽的當然代表，獲獎無數。

他謙稱說，一路上獲得良師指導，小學時的美術老師蕭如松，初中時期的李澤藩老師，讓他獲益良多，但直到進入新竹師範後，陳坤一認為自己才真正主動去鑽研書法，新竹師範學習環境極佳，研習書畫風氣鼎盛，藉由住校之便，與同學切磋觀摩，閒暇時臨摹書帖，培養更深厚的書法功力。

進入公職後，利用餘暇勤於練習，不曾中斷，幾次參加全國美展奪得佳績，也獲邀參加國內重要聯展，因此逐漸在國內書法界占有一席之地。更多次在中山文藝獎、全國美展、台灣省美展以及各縣市美展擔任評審提攜後進。也曾在任職文建會期間三次赴大陸從事兩岸文化交流活動，推廣書法不遺餘力。他鼓勵後學者要多練習，只要肯下功夫練習，放寬心胸接觸不同書體，打穩基礎功夫，無論書寫哪一種字體，都能有機會獲得好成績。

演化出特殊「陳式風格」

陳坤一曾隨王北岳、吳平等前輩名家修習，對陳坤一的創作風格都有相當的影響力，雖說是先習書法，後學篆刻，卻能夠相輔相成，相互精進。名家評點他的篆刻，認為已突出書法的屬性，也潛在影響他的書法風格，有別於守舊的傳統書法，更多出了許多奇思妙想。陳坤一不僅在篆刻作品上兼具各家之長，匠心獨運中演化出特殊的「陳式風格」，其印文取材也饒有趣味，更顯淵博國學，如「了無老人」、「亦官亦山林」、「人非看破不能閒」等作品，實與藝術形式融合為一，句句反映出大師胸懷。

陳坤一曾說，書法與篆刻一直是職場工作以外的興趣，是道地的「餘事」。而此「餘事」卻也讓他因緣際會，結識許多文藝圈耆宿與政壇聞人，使他在文、字兩方面都得到絕佳的磨練機會。如人稱「佛老」的文藝圈先進－張佛千大師、前考選部長唐振楚、文建會主委陳奇祿，讓他在書法及篆刻兩方面功力大進。也隨文化參訪團到西安，參觀著名的東漢摩崖石刻「石門頌」，為紀念這次行程，更寫下〈親炙石門頌刻石有感〉七絕一首：「古道摩崖世所珍，石門一頌最精神，為親刻石過石嶺，千古知音跨海人」。

由此可知，為此「餘事」，陳坤一投入不少心血，可說是為興趣所至，即使辛勞也是奮不顧身，只求一睹為快，才能了卻心中一願。也因為三度跨海交流，陳坤一書法、篆刻雙絕之名，頗受對岸書法家尊崇，作品更由中國篆刻藝術研究院（北京）典藏。

由此可見，「餘事」已不僅是陳坤一興趣而已，更影響一代書法大師的人生際遇。

藝術典藏圈

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(中國時報)