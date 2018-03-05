台北果菜市場20天休市11天 菜價崩跌

2018年03月05日 04:10 中國時報 張潼 、 李義 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司農曆春節自2月16日休市5天，2月24日至26日又休3天，致使年後蔬菜到貨爆量、拍賣價暴跌。雖農產價格波動引發批評，北農還是決定不調整既定休市日程表，今（5）日起休市3天，果菜價格恐再次崩盤。短短20天內，就休市11天，更是前所未見。對此，前台北農產公司總經理、國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說：「這是人禍啊！」

韓國瑜批「這是人禍！」

韓國瑜呼籲農委會、台北市政府及農產公司要立即採取各項補救、救濟措施，例如國軍大量採購等，他語重心長地說，「不少農作是1年1收，經不起一次的打擊，可能1年的辛勞都白費了，救救農民吧。」

再休市3天 菜農心淌血

北市農產、漁產、禽肉批發市場休市日，由市府市場處在前1年邀集相關產銷團體、公有零售市場攤商權益促進會共同開會決定。以今年來說，春節從2月16日至20日休市5天，2月24日是初九「天公生」，當天與隔天都休市，加上26日是周一，所以連休3天。至於今起3天，則是逢周一及元宵過後的休市。只不過與前2年相較，去年最長僅連休2天，前年則只有元宵節時連休3天。

因休市之後農產到貨量大增，價格慘跌，小白菜甚至每公斤慘跌至只有3元，讓菜農心在淌血，加上近來都是好天氣，農產到貨量本來就會增加，這次又以元宵節為由再三連休，8日重新開市，恐難逃農作物爆量，價格崩跌的慘況。有議員也質疑，節日並非今年才有，但往年都可順利因應，現在卻出包，恐是北農總經理吳音寧有失專業、北市府管控失能。

北農總經理吳音寧神隱

不過，即便外界批評聲浪大，日前台北市長柯文哲被問到是否究責時，不但未正面回應，還一度嗆農委會若有意見，「那就下來指導啊！」而元宵3天休市日，最後也決定不調整，仍按原定日程休市。被外界質疑專業不夠，吳音寧則始終神隱，昨未接記者電話，僅以訊息回覆新聞發言事務，由北農發言人處理。

身兼北農董事長的北市副市長陳景峻昨天受訪表示，4日早上11時的進貨量2300噸，較平常1600至1700噸多、增加近4成，因此休市前、休市後，都會鼓勵民間賣場或大型廠商多增加蔬果進貨量，周四也會延長拍賣時間，賣完產品，避免貨量大增，價格滑落。

但陳景峻也說，休市日如果調整，也會影響其他批發市場、運輸業者等，所以元宵休市3天不變；等開市之後，會找4大公司與承銷商再開會，今年中秋節不能再休3天。

(中國時報)