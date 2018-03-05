花蓮善款不足 籲各界慨捐！張善政掛保證 錢一定用於災民

前行政院長張善政接任花蓮賑災善款管理監督委員會召集人，他呼籲各界繼續捐款，也掛保證「錢一定用在災民身上。」。（鄧博仁攝）

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中國時報
／專訪

花蓮大地震屆滿1個月，復原重建仍是漫漫長路，災後各界善款湧入，現約累積到20億餘元。擔任花蓮善款管理監督委員會召集人的前行政院長張善政4日接受旺旺中時媒體集團專訪指出，除了建物重建，不少受損房屋需補強，加上災民補助及撫恤金，目前縣府收到的17億一定不夠，呼籲各界繼續捐款，他也掛保證，「錢一定用在災民身上。」

各界捐款 不及台南震災一半

花蓮災後重建工作持續推動，但現階段善款仍不及台南震災的一半。張善政提及，花蓮震災傷亡人數較台南少，卻因位處震央，受損建築數量不見得較少，現已可預估，建物的重建、補強經費，加上災民補助和撫恤金等，目前善款恐怕不足。

花蓮縣政府現收到各界捐款超過17億元，加上捐給衛福部的2億多，合計約20多億元。面對捐款不如預期，張善政保證，善款一定會用在災民身上，盼外界多給點信任，有能力就盡量捐，重建之路還很長。

至於經費如何運用，張善政說，中央有組震災重建委員會，據他了解，政府補助會運用在受災產業紓困，像是石材業進口大理石被震碎，一損失就是上千萬，觀光產業也很慘澹，都需政府協助；民間捐款則會著重在災民身上。

外界關心災後重建時程，張善政說，台南維冠大樓倒塌後，賴清德在市長任內花很多時間跟災民溝通，2年後的現在，才正要開始重建維冠大樓；就他觀察，花蓮縣長傅崐萁想走「不一樣的路」，讓重建時

程縮短。

降低災害 可以評估異地重建

張善政進一步說，花蓮倒塌大樓接近斷層帶，就他專業評估，異地重建會比原址蓋回還好，可以降低再度發生災害的可能，不過要在市區找到足夠規模的公有地重建，有一定難度，就算真的找到土地重建，讓受災戶1坪換1坪，仍可能出現各種意見。

他直言，站在受災戶的角度，若一直沒有房子住，內心會七上八下，與其讓無辜災民一直等待，不如設定期限，能統合就統合，不能統合就讓災民拿錢自行規畫，否則一直耗下去不是辦法。

縣長傅崐萁感謝全台民眾對花蓮的關心，他也強調，花蓮不僅美麗，也很安全，花蓮各景點不但已恢復往日風貌，鼓勵大家以行動愛台灣，牽手愛花蓮，多來這美麗的城市盡情走走看看。

(中國時報)

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