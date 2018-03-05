人大修憲 維護習核心領導！大陸官方首度回應「國家主席延任」

2018年03月05日 04:10 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸第13屆全國人大第1次會議重要議程

中共中央日前提出修憲建議，取消國家主席任期限制，引起外界對於領導人是否恢復終身制的疑慮，美媒CNN昨在人大記者會追問修憲案，大陸官方首度正式回應，全國人大發言人張業遂表示，此舉有利於維護「以習近平同志為核心的黨中央」權威和集中統一領導。

大陸第13屆全國人大第一次會議將於今日登場，20日閉幕，昨天則舉行會前記者會。有別於全國政協會前記者會隻字未提修憲案，人大會前記者會上媒體連番問到修憲，包括大陸媒體和外媒，在全部11個問題中就占了2個，顯示各界對本屆兩會最關注的還是修憲案的影響。

張業遂昨回答的第一個問題，就是陸媒《南方都市報》針對修憲案的提問，但無論是提問或回答，都僅聚焦推動修憲的理由，沒有觸及取消國家主席任期限制的字眼。

推動修憲 適應新形勢

他指出，憲法是治國安邦的總章程。憲法只有不斷適應新形勢，確認新成果，做出新規範，才有持久生命力。大陸的82憲法已經歷4次修改。04憲法修改以來，國家事業有了很多新變化，取得了很多成就。19大對未來做出了很多戰略部署，確定了很多新目標。為更好發揮憲法作用，這時候的確需要對國家根本大法作適當修改。

四大原則 確保穩定性

張業遂並提到修憲四原則，一是堅持黨的領導，堅持中國特色社會主義法治道路。二是嚴格依法按程序進行。三是充分發揚民主，廣泛凝聚共識，確保反映人民意志，得到人民擁護。四是堅持對憲法作部分修改，不作大改。確保憲法的連續性、穩定性和權威性。

在人大記者會中的後半段，美國有線電視新聞網（CNN）記者追問修憲一案。記者問到，修憲案是否改變大陸一貫實行的10年換人制度，並讓習近平終身執政？

張業遂先以此前官媒論點說，目前中共黨章對中共中央總書記、中央軍委主席，以及憲法對國家軍委主席，都沒有做出「連續任職不得超過兩屆」的規定。

他接著表示，大陸憲法對國家主席的相關規定也採取上述做法，有利於維護「以習近平同志為核心的黨中央」權威和集中統一領導，有利於「加強和完善國家領導體制」。

(中國時報)