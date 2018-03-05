兩會觀察－王岐山強勢回歸 可望任副主席

2018年03月05日 04:10 中國時報 羅印冲

第13屆大陸全國人大第一次會議主席團名單昨出爐，即將接任全國人大委員長的栗戰書，以及國台辦主任張志軍都列入主席團，而備受關注的還有前中央政治局常委王岐山也入列主席團，被認為是他將強勢回歸政壇的明確訊號。

而王岐山在昨天的人大預備會議中，不但和與會的六名中共政治局常委（汪洋擔任政協主席團主持人未出席）坐在同排，其他政治局委員則坐在後一到兩排，且在央視新聞聯播現身的排序，也緊跟在六常委之後，更凸顯王岐山未來將接任重要職務，黨內地位比肩其他政治局常委。

王岐山過去被視為中共總書記習近平最貼近的政治盟友。習近平在2012年底中共18大掌權後，厲行反腐倡廉，王岐山時任中紀委書記，是中共交出反腐成績單最重要的推手和執行者。

王岐山卸任政治局常委後，又當選人大代表，退而不休，可望出任國家副主席，繼續協助習近平推動政務。尤其正當中美關係近期面臨緊繃，貿易大戰風雨欲來，中共連派楊潔篪和劉鶴等兩名政治局委員高官赴美談判，希望降溫。王岐山若出任國家副主席，未來工作重心將側重對美關係。

昨天主席團名單中受到關注的還有栗戰書，他是排名第三的政治局常委，依慣例將接替張德江，出任人大委員長，分管對港澳事務。栗戰書曾任中央辦公廳主任，深獲習近平信任，19大後躋身最高權力層，這次也當選人大主席團的常務主席。

此外還有台灣絕不陌生的張志軍，他這次當選福建省的全國人大代表，當時外界就認為，以張志軍的位階和經歷，不會只當「光棍人大代表」，此次成為主席團成員，意味著張志軍擔任人大常委的機會濃厚。

名單中還有可望升任國務委員並兼外長的王毅。王毅曾任5年國台辦主任，是中共政壇中著名的知台派，未來晉升副國級高位，將是北京倚重的執行美中台三邊關係和政策的重要執行者。

(中國時報)