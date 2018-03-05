溫和擅斡旋 張業遂軟中帶硬

大陸第13屆全國人大第一次會議4日在北京人民大會堂舉行新聞發布會，由發言人張業遂回答中外記者的提問。（新華社）

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中國時報

大陸全國人大發言人張業遂首次亮相。相較前任發言人傅瑩態度優雅，金句不斷，「外交老兵」張業遂回答問題則更接地氣；而對比傅瑩強硬回擊外交問題的「女漢子」姿態，張回應卻是「軟中帶硬」，不卑不亢、站穩北京立場之餘，也為自身人大發言首秀，投出一記好球。

全國人大13屆1次會議會前記者會昨日上午11時登場，而接棒傅瑩的張業遂，也成為自1983年以來大陸全國兩會設立發言人以來，全國人大第8位新聞發言人。

傅瑩過去擔任發言人時期，態度舉止優雅，記者會更堪稱是金句滿天飛。與此不同，或許是出身貧寒家庭，張業遂昨日大展親和力，招牌笑容始終掛在臉上；回答各類問題時，雖然並沒有過多華麗金句，平實回應中，更顯接地氣。

儘管與傅瑩一樣都是出身外交官，但回應敏感問題時，傅張兩人表現可謂天差地別。以國防預算為例，傅瑩曾強硬回批，「西方國家反覆拿大陸軍費說事」，讓提問記者啞口無言。

反觀張業遂昨日回應，「中國的國防投入水平都低於世界主要國家；中國始終奉行防禦性國防政策，中國的發展不會對任何國家構成威脅。」表現是「軟中帶硬」，不卑不亢的態度，也站穩北京立場。

現年65歲的張業遂，從事外交工作已42年，曾擔任1997年香港回歸儀式的中方司儀，也曾擔任聯合國代表及駐美大使，一路走來好評不斷，不少外交圈人士直言，張脾氣性格溫和，優勢在於多邊外交能力，擅長斡旋。

張業遂昨回應中美經貿問題時說，兩國貿易體量巨大，存在一些摩擦不足為怪。「中方不想同美方打貿易戰，但絕不會坐視中方的利益受到損害。」雙方共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確的選擇。

(中國時報)

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