惠台絕非假糖果 張志軍稱言必行

大陸召開全國兩會，有不少與會代表是少數民族，穿著傳統服飾進場。（路透）

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中國時報
／北京報導

大陸國台辦主任張志軍4日首次回應國台辦與國務院港辦整併的傳聞，他兩次強調「不要聽風就是雨」，表示黨和機構改革是重大改變，要通過後才能夠公布，還說「過兩天你們就知道了」；對於國台辦日前發布的惠台政策31條，被部分台灣輿論批評是吃不到的糖果，他表示大陸言必行、行必果，絕不是假糖果，落實需要過程，但方向一定會這麼做。

張志軍4日以福建省全國人大代表身分出席全國人大預備會議，並被選為主席團成員。他在人民大會堂外的廣場與記者偶遇，對於近期盛傳國台辦將與國務院港澳辦整併一事，他一聽到關鍵詞馬上回應「誰說是要併，我怎麼不知道？」

張志軍表示，此一方案還沒有經過討論，「不能聽風就是雨，過兩天你們就會知道了」，他指出，這是個重大的、涉及國家治理能力體系，以及黨和國家機構體系的改革，「是個重大的改變，當然會做很多調研工作，但是這個方案當然要經過一定程序才能夠宣布，要通過以後才能夠宣布」。

被問及是不是確有此方案，只是還沒通過？他表示，「什麼方案都不知道，怎麼就說要合併」，張志軍的回覆未直接承認，但也沒否認，並又說了一次「但是我想強調的，不要聽風就是雨，你慢慢去理解」。

對於國台辦剛發布惠台政策31條，被部分台灣輿論批評是「吃不到的假糖果」，張志軍表示，「我們一貫作風就是言必行行必果，當然不是假的糖果。落實還需要有個過程，但是方向是非常明確，是一定會做」。

此外，大陸中國國民黨革命委員會中央委員會（民革中央）在大陸全國政協13屆1次會議上建議，應該盡快落實完善涉台政策與法規，除繼續落實「同等待遇」，也要根據《反分裂國家法》規定，堅決打擊一切形式的台獨分裂行動；將「率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇」、「提供與大陸同胞同等的待遇」等重大政策落到實處。

(中國時報)

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