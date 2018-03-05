地方重建待援 中央視而不見！新聞透視－災後27日 花蓮人感覺被遺忘

2018年03月05日 04:10 中國時報 張潼

0206花蓮大地震大事紀

花蓮大地震屆滿1個月，隨著倒塌建物與危樓逐棟夷平，居民的生活看似漸漸地回到常軌，但事實是花蓮人內心的傷痛尚未撫平，挑戰也才要開始，面對重振觀光產業、硬體重建與補強等課題，可謂舉步維艱，在地民眾除了靠自己打拚，更期待中央伸援手，不少花蓮人不禁要問：「才1個月，我們被忘記了嗎？」

傷痛未撫平 挑戰才開始

花蓮人對地震習以為常，但0206大地震發生後，有人甚至不敢回家，選擇待在收容中心，不難想見這場地震對花蓮人的震撼有多強烈。雖然花蓮這次受災程度，不比兩年前高雄美濃地震在台南造成的損害，卻也突顯花蓮長期以來不被重視，更需要中央及全台民眾的支持。

花東地區長年受到交通不便之苦，以這次救災來說，國軍要搭乘空軍一號才能「即刻救援」，從其他縣市趕來馳援的救災車輛需「破例」行駛蘇花改，才能快速、安全抵達協助救災；災後花蓮地方期盼賴以維生的觀光產業能盡速恢復，其他縣市民眾即使有心要來觀光救花蓮，也擔心受限台鐵運量，只能打消念頭。這些困境，都是交通相對便捷的台南所沒有的。

交通不便 奢談重振觀光

而與台南不同的是，觀光產業是花蓮的經濟命脈，關係到眾多花蓮人的生計，先前陸客減少，已讓花蓮觀光進入寒冬，地震更是致命一擊，原本是旺季的春節假期，花蓮市區遊客稀落，年貨大街、名產店和夜市一片冷清，災後近1個月，也毫無起色。這些景象遠在台北的蔡政府可以「視而不見」，但花蓮人看在眼裡，深刻感受到一個最寒冷的春節假期。

交通部觀光局提出的振興觀光方案，無論申請方式、補助金額上限，都被花蓮在地業者詬病，何況觀光產業除了住宿、交通，其他如餐飲、伴手禮等，這些相關業者難道只能自生自滅？地方寄望能推出旅遊券、放寬補助等限制，甚至解決火車一票難求的問題，這些都亟需中央協助解決，花蓮觀光產業才有重新站起來的機會。

兩年前的台南地震，行政院長賴清德就是當時的台南市長，對於這次花蓮人所遭逢的不幸，本應更能感同身受，但震後1個月，花蓮人卻覺得被中央遺忘，請問賴院長，您聽到了嗎？

(中國時報)