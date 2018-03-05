損失80億只補助千萬 杯水車薪！救觀光 籲發花蓮限定旅遊券

2018年03月05日 04:10 中國時報 張祈 、 許家寧 、 陳燕珩 ／綜合報導 ／綜合報導

太魯閣國家公園為花蓮觀光熱點。（張祈攝）

七星潭美麗海景，吸引遊客造訪。（張祈攝）

花蓮大地震，震垮了花蓮觀光，相關產業損失保守估計超過80億元，但目前中央僅交通部觀光局宣布挹注千萬元補助國旅住宿與交通費用，業者直指是杯水車薪，換算每天增加不到70名旅客，盼發送僅適用在花蓮消費的旅遊券（消費券）救急比較實際！

擔任花蓮震災善款管理及監督委員會召集人的張善政認為，政府的補助應更彈性，甚至由縣府跟旅遊業者合作推出促銷旅遊券，把使用期限拉長到1年、2年，等民眾恢復信心後，再前往旅遊，可協助業者度過難關。

目前花蓮的旅宿、伴手禮業者是以減價、減班苦撐，連一向熱門的太魯閣國家公園也受波及。太管處長楊模麟說，2月入園人數相較去年同期減少約26萬人次，幅度超過5成。就連遠離地震災區的中南區，震後旅遊業也一片蕭條，住宿率剩1、2成，旅遊指標花蓮糖廠過去1天上千人次，現在每天遊客剩100多人，業者坦言，若再虧損，最壞打算是裁員或歇業，卻又擔心引發失業潮、人口外流等社會問題。

花蓮縣觀光旅館同業公會理事長梁愛迪估計，旅客到花蓮1天的住宿、交通費、用餐、伴手禮等消費約4000多元，以整體退房6成估計，若花蓮觀光一直低迷到暑假才復甦，保守估計相關產業至少損失80億元產值。

除了旅宿業，包括伴手禮、交通業都等相互關連，影響深遠；伴手禮業者指出，500元旅遊優惠措施，受惠業者有限，尤其餐飲、手工藝品及農特產品等下游業者無感，呼籲政府發送僅限在花蓮地區使用的「旅遊券」，以救命的緊急狀況挽救觀光旅遊業，讓業者度過難關。

張善政也認為，補助應更彈性，一併考慮住宿、餐飲及交通，尤其花蓮非假日和假日觀光人潮差很多，政府可帶頭鼓勵公務員，安排於平常日前往花蓮觀光，企業界也可安排花蓮旅遊活動，一起救觀光。

張善政坦言，觀光客會擔心在所難免，建議花蓮縣政府應主動針對高層觀光飯店進行體檢，找專業技師鑑定，讓觀光客知道哪些飯店、民宿安全，給外界多點信心。縣府跟旅遊業者合作，推出促銷旅遊券，然後把使用期限拉長到1年、2年，慢慢恢復民眾信心。

(中國時報)