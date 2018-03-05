各界的援助 激勵著災民！一無所有 仍會努力活得更好

林葳（左）感謝許多志工的慰問與鼓勵，讓她勇敢再爬起來。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震造成180戶災民流離失所，目前仍散居各地，等待重建那一日到來。災情最慘重的雲翠住戶林葳眼見家園一夕全毀，1個月來暫居飯店，但她認為房子沒了，可以重頭再來，只要人還活著，看見大家這麼努力幫助災民，她會努力活得更好。

獨居在吾居吾宿3樓的蔣姓住戶說，在吾居吾宿租屋10多年，2016年才買下，地震當時在外運動，返家看到買不到2年的房子垮了，腦中一片空白，目前暫時在公司打地鋪，等待縣府安置。

他說，十幾年前，一個皮箱、一台摩托車從中部來到花蓮打拚，一場地震全部歸零，遇到了也只能面對，現階段僅能耐心等候，縣府承諾做完善的安排，期待重啟新家園。

2年前自新北市的小學教師退休後，林葳愛上花蓮慢活搬到雲翠大樓，回想地震當晚，一陣天搖地動，房屋突然嚴重傾斜時，在5樓的住家變成1樓半，腦中只浮現「完了」，她永遠忘不了在窗邊求救，2個熱血年輕人合力拉她出來，活著的感覺真好！

林葳想起她身為管委會主委的責任感，告訴自己必須留在原地，勇敢面對，她一看到傅縣長，當場下跪求求他救救災民，林葳為找尋漂亮旅店內失蹤店員、旅客奔走，見證許多親人生離死別，只祈盼悲劇不要再發生。

雖然林葳與很多災民一夕之間一無所有，但她看到警消冒著生命危險，不斷進出不知何時傾倒的大樓，搜救人命，讓她難過也不捨，還有許多志工自動自發為災民募集物資，讓沒有因地震落淚的她，忍不住哽咽。她認為，這是老天爺的決定，既然遇到，就要面對並解決問題。

(中國時報)

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