人少、優惠多！花蓮美麗依舊 旅遊好時機

2018年03月05日 04:10 中國時報 張祈 、 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮震後硬體建設復原快速，觀光產業卻陷寒冬，面對中央的「無感」，在地業者只能以超優惠價格自救，不少來旅遊的民眾說，「花蓮一樣美麗」，趁現在人少、優惠多，是出遊的好時機。

來自新北的陳姓遊客，趁著周末帶著1家4口到花蓮玩兩天。陳姓遊客說，實際走訪才知道花蓮災情沒想像中嚴重，走訪太魯閣砂卡礑步道，見到湛藍溪水及先人鑿出的步道路面，讚嘆花蓮原汁原味的自然景觀，幾乎看不到震災受創樣貌，直呼連假還要再來玩。

「花蓮的美，來過才知道！」來自宜蘭的游姓遊客說，過去對花蓮印象就是車票難買、住房不便宜，因地震重創花蓮，趁著休假來花蓮旅遊，發現許多五星級飯店住宿2天1夜3千有找，還有套裝行程可選擇，真的超划算，呼籲鄉親趁著假期來此輕旅行。

台鐵也與地方旅宿業者合作推出「車＋酒」套票，3月起每天加開台北、花蓮來回一班「觀光專列」375張車票，業者包辦住宿及遊程方案，大幅降低交通及住宿成本。

台中遊客李芝蘭，震後不到一星期就來花蓮旅遊，回去後呼朋引伴，參加首批觀光專列，廣邀11名親朋好友搭車二訪花蓮，她說，花蓮一點都不慘，災區也快速復原，推出很多相關旅遊方案，只要時間允許，願意繼續用行動支持當地觀光。

花蓮縣長傅崐萁災後霸氣下令倒塌的大樓沒拆完就「不過年」不到1個月內拆除4棟倒塌大樓與16處危樓，讓災區迅速恢復市容，花蓮已無災區的身影，展現驚人的高效率。傅崐萁說，若一直讓倒塌的大樓懸在那邊，誰還敢來花蓮觀光？

(中國時報)