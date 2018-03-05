危樓全拆 傅崐萁展魄力

花蓮縣府昨派重機具進駐，進行舊遠百大樓拆除作業，縣長傅崐萁祈求工程順利。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導
花蓮縣府昨派重機具進駐，進行舊遠百大樓拆除作業。（許家寧攝）

花蓮大地震造成市區4棟大樓傾塌，舊遠東百貨大樓也不堪劇烈搖晃，騎樓梁柱鋼筋暴露，被評估為「紅色」危樓，周邊住戶人心惶惶，深怕強震一來又發生大樓倒塌意外；花蓮縣府4日進駐怪手等重機具展開拆除，預計工期約2周，宣告花蓮震損危樓正式歸零，後續重建正式展開。

花蓮大地震除有4棟大樓倒塌，還有12處建物結構嚴重受損，被列為紅色危樓，其中以舊遠百大樓1樓梁柱龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，就連鐵捲門也扭曲變形，評估必須盡快拆除，花蓮縣府昨日於舊遠百前舉行開工儀式，祈求工程順利。

花蓮縣長傅崐萁表示，預計拆除時間約2周，拆除方式將以最安全的工法，由上而下、由外而內，一一剝除建物結構，並在每層樓中央打穿2個6米寬深井，從頂樓將逐層拆除的廢土石、混凝土塊往內深井滑落到一樓，再由砂石車清運。

他強調，拆除工程僅會對舊遠百大樓旁的明義街、上海街部分道路進行封路管制，不會影響到中華路的主要交通進出，他也感謝遠東集團配合縣府拆除作業，並轉達董事長徐旭東稱未來原地也將重建全台第一個耐高壓、抗強震的安全建築。

傅崐萁表示，花蓮大地震已告一段落，災後市容也逐步恢復，後續重建工作將於本周展開，未來安置災民的永久屋，除了以RC鋼筋構造，也會是東台灣第一個取得地震標章的建築，他更呼籲交通部提出有效的辦法與對策，助花蓮觀光產業盡速復甦。

(中國時報)

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