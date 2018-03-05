受蘇煥智退黨選北市長刺激！柯P不受控 民進黨擬推自家人

2018年03月05日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

前台南縣長蘇煥智宣布退出民進黨參選台北市長，民進黨高層昨透露，黨內基層對禮讓柯文哲的反彈愈來愈大，加上柯P「不受控制」，為凝聚黨內團結，黨中央已在認真思考放棄柯P，自推台北市長候選人。

民進黨內 反彈嚴重

年底台北市長選舉，柯文哲民調目前居高不下，加上民進黨目前檯面上表態的參選人，無論是姚文智、呂秀蓮，或是蘇煥智，都與柯P支持度相距太大，為避免讓國民黨候選人漁翁得利，身兼黨主席的蔡英文總統和黨中央原有意在柯P作出一定承諾下，繼續禮讓柯文哲。。

不料此舉引發黨內基層反彈，外界解讀蘇煥智是不滿黨中央處理柯文哲的態度，盡管蘇強調並非如此，不過民進黨高層坦承，目前對禮讓柯P，確實面臨來自地方基層的極大壓力。

該人士說，先前蔡英文曾提醒柯要再度確認「台灣價值」，希望柯文哲在談到兩岸關係等議題時，能夠多思考台灣主體意識，降低民進黨基層支持者的反感。

但柯P並未改變，對蘇煥智認為兩岸應是「兄弟之邦」，還回應「不管怎樣，家人還是家人」，民進黨高層不諱言，柯P一連串的言行，讓民進黨基層「很感冒」，更重要的是柯自恃民調高「絲毫不受控制」。

台灣價值 難有共識

民進黨高層強調，選舉要考量的因素不只是地方首長的勝負，還包括是否有利於拉抬議員選情，以及能否拓展民進黨在該區的整體支持率。

民進黨與柯P合作，是因為過去台北市選民普遍藍大於綠，可以吸引中性和淺藍選民，從本屆民進黨台北市議員席次，以及台北市選民藍綠差距拉近來看，過去採取與柯P合作的策略確實發揮一定的效果。

繼續禮讓 會被打死

不過民進黨高層指出，柯P近來的言行與民進黨的理念逐漸背離，即使柯P承諾拉抬綠營議員候選人，能否發揮效果已是問題，加上部分地區確實如高雄市長陳菊所言，如果繼續禮讓柯文哲，會被支持者打死，「台北市長一役，已不能光用輸贏來打選戰」。

民進黨高層透露，確實認真思考是否要放棄柯P，自推黨籍候選人，選對會正針對各種利弊作出評估，一切以凝聚黨內力量為優先，除非柯文哲有改變，否則民進黨「不可能為了柯P，讓黨內分裂。」

對於藍綠參選爆炸，綠委姚文智昨受訪時說，真的非常歡迎，「大家萬船齊發，一起決戰光明頂」，藍綠都各組棒球隊直球對決也沒關係，但呼籲民進黨中央應盡快確立提名機制，不可再推辭。

(中國時報)