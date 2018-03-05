新聞透視－看衰柯文哲 藍綠參選大爆炸

2018年03月05日 04:10 中國時報 周毓翔

年底台北市長選舉藍綠都出現參選爆炸狀況，主要是台北市長柯文哲3年前的選戰團隊潰散，又可能面臨被綠營分手，加上藍綠已表態者皆不算強棒，讓挑戰者看到機會，紛紛出城叫陣，就算未能克盡全功，在黨內也能博得戰功，在未來政治規畫上，不失為一步好棋。

在藍綠已表態陣容，丁守中、姚文智雖都對參選準備已久，卻仍不被外界看好，正因如此，不分藍綠，不斷有人表態要投入首都市長選戰，黨內基層亦不放棄尋覓足與柯文哲匹敵的人選。

以民進黨而言，綠基層盼自推人選，但黨中央為顧全大局，仍捏著與柯協調的選項，未到拍板，不把話說死，於此同時，就讓許多有志之士出來喊喊聲，打點名聲，也為民進黨營造聲勢。

對國民黨而言，民進黨推動年改、轉型正義等政策，已激發藍營基層與鐵票絕地反攻的決心。大環境有利，卻沒「強棒」上場，局面雖尷尬，但意外闢出舞台，有志者輪番表態，欲請纓出征，頗有幾分壯志豪情。但是有幾個是真選？許多參選人並未打算在初選階段投入預算，甚至有人標榜是「低預算選舉」。

對上柯文哲，藍綠可說是人才濟濟，不過真正有「勝算」的人在哪裡？對柯文哲而言，無論藍綠，最多不過就是各派一個人出來選，柯文哲仍可好整以暇，等待競爭對手出線。

反而是國民黨與民進黨在初選過程都該注意，柯文哲的支持度居高不下，施政表現在其次，重點在民眾太厭倦藍綠政治鬥爭，初選過程，參選爆炸雖說不是壞事，但人多嘴雜、政治動作也多，若藍綠一再把內鬥陋習搬上檯面，互潑髒水，令人看不下去，那就是在為柯文哲催票了。

(中國時報)