周又批時間短 侯再走下一步

2018年03月05日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

侯友宜暗酸周錫瑋說：「不是手拿國旗就是愛國。」（譚宇哲攝）

國民黨新北市長初選今天開放登記，前副市長侯友宜預計上午11時前往市黨部登記參選，不過，對手周錫瑋質疑公告內容有問題，「只領表暫緩登記」，重申拉長初選時間，舉辦電視辯論；侯則以「遵循黨內機制」簡短回應。

國民黨新北市長初選有侯友宜、周錫瑋及前議員金介壽表態，預計5日起開放3天登記。據了解，國民黨新北市黨部副主委蔡博文3日送公告到周錫瑋新北政策中心並要求簽收，但周陣營拒簽，質疑黨部公告內容有問題，必須再討論。

周錫瑋4日出席活動指出，公告中有些內容仍需協商，包括要有充分時間初選，不要馬上民調、要有全國性的電視辯論會等，另外，基隆市日前曾發生過市長初選民調問題，因此，民調應由黨中央進行。

周的幕僚說，5日上午將由幕僚「先領表但暫緩登記」，但最慢7日一定去登記，不可能不登記，希望黨部先說清楚爭議點。侯友宜4日除在一場活動指出，「不是手拿國旗就是愛國」暗酸周錫瑋外，臉書並po在辦公室打包畫面，書寫「打包人生，再走下一段路。」

對於周錫瑋方面拒絕簽收初選公告通知，市黨部主委李乾龍表示，「無所謂，那就只是禮貌上送去給他。」沒來登記就棄權，經過資格審查合格的參選人，都會請他們來協調，絕對公平公正公開，不會針對某個人量身訂做。

而開放登記前夕政治口水不斷，周錫瑋日前爆料朱立倫三度拜訪勸退參選，朱澄清無此事，事件陷入各說各話的羅生門。

朱立倫4日受訪表示，很羨慕周錫瑋這幾年來在繪畫跟園藝上面的成就，如果他參加初選，希望大家都能平常心，和諧、理性的共同面對，外界解讀暗示勸退。

周回應，朱肯定他對文化藝術農業的努力，但談話過程，還是用間接的方式希望他不要參選，「這是好朋友的建議啦，我們聽聽就好。」

(中國時報)