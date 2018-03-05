周又批時間短 侯再走下一步

周錫瑋重申黨內初選應該要有1個月以上的活動時間。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
侯友宜暗酸周錫瑋說：「不是手拿國旗就是愛國。」（譚宇哲攝）

國民黨新北市長初選今天開放登記，前副市長侯友宜預計上午11時前往市黨部登記參選，不過，對手周錫瑋質疑公告內容有問題，「只領表暫緩登記」，重申拉長初選時間，舉辦電視辯論；侯則以「遵循黨內機制」簡短回應。

國民黨新北市長初選有侯友宜、周錫瑋及前議員金介壽表態，預計5日起開放3天登記。據了解，國民黨新北市黨部副主委蔡博文3日送公告到周錫瑋新北政策中心並要求簽收，但周陣營拒簽，質疑黨部公告內容有問題，必須再討論。

周錫瑋4日出席活動指出，公告中有些內容仍需協商，包括要有充分時間初選，不要馬上民調、要有全國性的電視辯論會等，另外，基隆市日前曾發生過市長初選民調問題，因此，民調應由黨中央進行。

周的幕僚說，5日上午將由幕僚「先領表但暫緩登記」，但最慢7日一定去登記，不可能不登記，希望黨部先說清楚爭議點。侯友宜4日除在一場活動指出，「不是手拿國旗就是愛國」暗酸周錫瑋外，臉書並po在辦公室打包畫面，書寫「打包人生，再走下一段路。」

對於周錫瑋方面拒絕簽收初選公告通知，市黨部主委李乾龍表示，「無所謂，那就只是禮貌上送去給他。」沒來登記就棄權，經過資格審查合格的參選人，都會請他們來協調，絕對公平公正公開，不會針對某個人量身訂做。

而開放登記前夕政治口水不斷，周錫瑋日前爆料朱立倫三度拜訪勸退參選，朱澄清無此事，事件陷入各說各話的羅生門。

朱立倫4日受訪表示，很羨慕周錫瑋這幾年來在繪畫跟園藝上面的成就，如果他參加初選，希望大家都能平常心，和諧、理性的共同面對，外界解讀暗示勸退。

周回應，朱肯定他對文化藝術農業的努力，但談話過程，還是用間接的方式希望他不要參選，「這是好朋友的建議啦，我們聽聽就好。」

(中國時報)

新聞透視－看衰柯文哲 藍綠參選… 否認選北市 柱柱姐力挺年輕人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。