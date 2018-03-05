否認選北市 柱柱姐力挺年輕人

友善列印
中國時報
／綜合報導

外傳前國民黨主席洪秀柱將投入台北市長選戰，洪秀柱4日出席印尼歸僑協會新春團拜春酒時否認，她強調，應該支持年輕人，「拉拔才是我們這年紀人該做的！」國民黨副主席郝龍斌則表示，「必須先尊重她本身有沒有意願參選，才進行評估。」

洪秀柱表示，國民黨內人才濟濟，應該要多幫忙年輕一代，被推出來選北市，很感謝基層朋友再三再四肯定、支持，自己到目前為止沒有此生涯規畫。

洪秀柱致詞時提到，日前參加繆德生上校祈福晚會時曾說過，國民黨應該要好好檢討，為何會淪落至此？為何選民要含淚投票？國民黨看不到青壯一代出頭機會，她認為部分媒體見縫插針，此話並非意有所指，這是黨的事，不是一個人的責任。

郝龍斌則表示，任何一位同志要參選，必須先尊重本身是否有意願，如果前主席洪秀柱有意願參選，希望能表達參選意願，黨才會再進行評估；國民黨在2018必須要勝選，黨將會透過民主機制，選出最強的候選人，促成大家團結一致。隨後，郝龍斌在個人臉書上發文表示，國民黨要反省、要努力、要改變，這是2016年敗選、外界和黨內都呼籲要進行的事，洪前主席任內也一直很關心此事，所以或許她只是再次提醒大家，關於支持者的急切期待。

郝龍斌表示，「明明民進黨沒做什麼事，但是就可以講得天花亂墜！」現在很多錯誤、不實、不利於國民黨的資訊，民進黨都傳遞得特別的快，所以未來國民黨除了會重新把組織架構起來外，更會努力的「說」，未來國民黨參選人，必須重視組織及文宣。

(中國時報)

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