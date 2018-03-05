台北有需要 邱文祥願意奉獻

2018年03月05日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

泌尿科名醫、台北市前副市長邱文祥4日舉行《我所求的是奉獻》新書發表會，會後被問及是否參加年底台北市長選舉時，他透露「故鄉有需要，我願意奉獻」，同時點出目前柯市府的團隊時常變動，局處首長常辭職，暗批柯「留不住人」。

邱文祥昨發表新書《我所求的是奉獻》，除了他的醫學院恩師、學生一起幫他站台外，政商界人士出席更是踴躍，包括新黨主席郁慕明、中華民國婦女聯合會主任委員雷倩、國光生技董事長詹啟賢、北市民政局長藍世聰、北市藍綠議員共10多人到場。

雖是新書發表會，但焦點仍是邱文祥會不會投入台北市長選戰？他在會中唱出〈台北的天空〉，會後被問及是否參與年底台北市長選舉時，他說：「故鄉有需要，我願意奉獻。」並表示自己一向是無黨無派，也擅於溝通，且他有副市長、衛生局長、市政顧問等經歷，處理繁雜市政對他而言並非問題。

話鋒一轉，邱文祥認為，擔任台北市長的人，背後需要一個十分堅強、志同道合的團隊，單打獨鬥是相當辛苦的一件事，柯文哲上任後，局處首長離職率高，可見柯市府留不住人的窘境。

對於何時能決定是否參選北市長選舉，成為另一股「白色力量」，邱文祥先是表示，將會聆聽台北市民的需求，同時也稱政治一向是「動態」的，是否宣布參選仍需觀察時局變化，但他也坦言若要參選時間點「也不能太晚」。

(中國時報)