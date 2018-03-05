高麗菜無處去 每公斤賣2元

2018年03月05日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

台北果菜市場今起（5日)又要休市3天，導致產地蔬果無市可賣，加上近日天氣好，蔬菜成長快速，只能任憑老化或耕除，高麗菜每公斤跌到2元，農會及農民罵聲四起。雲林縣府農業處長林慧如昨原本要前往日本，到了桃園機場得悉北農休市影響至鉅，立即掉頭返回縣府開會。縣長李進勇疾呼北農勿罔顧菜農損失，應速於6日恢復市場拍賣機制，保障農民權益。

李進勇疾呼 速恢復機制

台北果菜市場2度連休3天，造成中南部產地蔬果無處去，價格崩盤，尤其葉菜類受害更嚴重，農民損失慘重，雲縣府今天上午將召集縣農會、鄉鎮市農會、合作社及相關產銷團體組織開應變會議，謀求蔬菜銷售及購儲的可能方式，以降低農民損失。

李進勇疾呼，台北果菜市場不能執意於錯誤的決策，一再連休3天，罔顧農民損失，應速於6日恢復市場拍賣機制，保障菜農權益。

搶收送冷藏 覓團膳紓解

雲林縣府農業處副處長許永瑜說，葉菜類、豆類、小黃瓜等衝擊很大，緊急協調冷藏業者加強作業，且尋覓團膳等大宗購買，紓解葉菜類蔬菜無法存放太久的壓力。

二崙鄉農會亦提出冷藏補助每件（20公斤）3元，並勸導農民先行耕除期待後市，以免血本無歸。

該會祕書吳曜宇指出，葉菜類的萵苣、芥菜與裡作高麗菜、大白菜衝擊最大，因蔬菜長成的採收期只有3天，即使搶收送冷藏，鮮度亦有期限；這幾天氣溫高，蔬菜成長更快，市場連著公休，農民苦不堪言。

年後市況差 今雪上加霜

土庫農會總幹事黃萬聰表示，該會平均每天約運銷11公噸蔬果到全國各縣市，5成是運往台北果菜市場，以高麗菜受到的影響最大，從平日每公斤17、18元一度跌到2元，賣1箱賠1箱，農民叫苦連天，無法接受連續休市導致爆量價跌，政府應該出面協調，才是真正照顧農民。

黃萬聰強調，全台雖有多個蔬果拍賣市場，但北農是指標，許多市場拍賣價格都跟著北農走，農曆春節過後農產市況本來就不好，北農連續休市更雪上加霜。

(中國時報)