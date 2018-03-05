李來希批吳音寧不在乎農民死活！大家開始懷念韓國瑜了

2018年03月05日 04:10 中國時報 李義 、 崔慈悌 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

北農20天內休市11天，創了紀錄，也導致菜價崩盤，公務員協會理事長李來希4日表示，當初民進黨說北農「孤行獨市」，任何人來擔任總經理都一樣？如今看來真的不一樣了，「現在大家開始懷念韓國瑜了吧！」韓國瑜則表示，此事件是人禍，農委會、台北市政府及農產公司應盡速採取救濟措施，幫助農民度過難關。

李來希指出，穀賤傷農自古不變，民進黨因黨派意識撤換北農總經理韓國瑜，換上一個年輕總經理吳音寧，「吳小姐只因有一個依附權貴的爸爸，就把自己推上總經理的位子，不在乎農民死活，過年連休5天，農作物全年無休，她不懂嗎？」

「該怎麼休假是大問題且暗藏著陷阱！」4年多前接掌北農的韓國瑜，也曾面臨如何休假問題，他找來數名北農資深幹部，分別詢問再把答案交叉詰問，找出其中「眉角」。

蔬果僅3、4天保鮮期，休市太長，蔬果易壞，且因囤積量暴增，造成價格崩跌，居間交易的承銷人也要保障自身利益，買進與售出價格的落差，就衝擊農民利益，韓國瑜說「這就是眉角」。

他說，春節家戶都會預先採買，市場約有最多5天的休市上限，接下來的日子，休市都不宜超過2天。

面對公會要求休長假，韓國瑜當年採取「道德勸說」，盼能以農民為重，除春節5天假期外，休市不得超過2天。

若道德勸說無效，就會準備直接發信給農民會員，告知北農不休市訊息，讓公會的理監事們自己面對會員。

韓國瑜回憶，短暫的磨合期後，北農運作正常，也保障了農民的權益。

面對外界「開始懷念韓國瑜」的聲音，他謙稱不要想太多，但一定要記取這次教訓，改善缺失，農委會、北市府、蔬菜水果公會在前1年就會預擬隔年的休市日期。

吳晟接到記者來電詢問時，僅委婉表示對此事並不了解，應該去問相關單位，請他們說明，而不是問他，對李來希的批評則不願多做回應。

(中國時報)