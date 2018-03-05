新聞透視》北農活在雲端

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中國時報

台北果菜市場短短12天兩度休市3天，導致菜價崩盤，農民損失慘重。北農無視農民辛勞心血將付諸流水，對於產地反對聲浪置若罔聞，不禁令人懷疑，難道天龍國只吃3C維生，對於暴殄農產天物無感。

「大地藏無盡，勤勞資有生，念哉斯意厚，努力事春耕。」農產品是大地的賜予，加上農人辛勤耕耘的果實，迥然不同於其他產品，上帝為讓人類嘗到最鮮美成果，只給短短幾天的嘗鮮期，即使不摘採，成熟時依舊瓜熟蒂落，半刻不得等待，人為極力保鮮，雖能延緩萎靡，但只是短暫，並流失泰半鮮度，暴殄了上天禮物。

台北果菜市場破天荒連續休市，造成產地農民恐慌及嚴重損失。農民為避免血汗付諸流水，只得勉強採收，但賣一箱賠一箱，實在是沈重負荷，不少人只能忍痛耕除，血本無歸不說，更違逆上天的賜給。

天龍國果然和凡間底層的莊稼漢天壤有別，尤其北農高層對連續休市可能造成的農產囤積、無處可銷、暴量、慘跌等後果，似乎不察，遑論對於農民「粒粒皆辛苦」的付出被糟蹋完全無感，才會做出如此大逆天道的決策，讓人不禁懷疑，是否只有凡夫俗子才食五穀，為天所養，天龍國人只吃鍵盤、滑鼠、主機、手機等3C產品，便能飽食維生。

果真如此，中南部產地農業縣市似應聯手，出其不意地連續多天停止運銷蔬果到台北果菜市場拍賣，反正，台北人只要吃3C就能活，北農就算一直休市下去，或是無菜可賣，也餓不死活在雲端的人。

(中國時報)

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