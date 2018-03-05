今轉涼有雨 周五低溫探11℃

好天氣要掰了！周一鋒面通過後，未來一周溫度將一路下滑，其中北部地區在周五、六恐降至11度低溫。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

冬天要回來了！氣象局預報員劉沛滕表示，本周有兩道鋒面影響台灣，會有重回冬天的感覺，今天下午東北季風報到，天氣就會明顯轉變。周四起則是強烈大陸冷氣團來襲，周五、周六清晨最冷，台北預估攝氏12度、沿海及空曠地區11度，玉山、合歡山等3000公尺高山可望下雪。

氣象專家吳德榮也認為周五（9日）、周六氣溫最低，都會區應可降到12、13度，沿海及空曠地區甚至會來到10、11度，要到周六白天才會逐漸回溫，民眾要注意防寒。

劉沛滕說，今天鋒面通過，各地降雨機率提高，東半部轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，並且有局部較大雨勢發生。下午東北季風增強，北部明顯轉涼。

周二、周三仍受東北季風影響，北部清晨、夜晚的低溫會降至15、16度，白天高溫也只有20度，頗有涼意。其他地區溫度也會下降，不過幅度較小，低溫17到20度，白天舒適溫暖、早晚偏涼。

周四另一道鋒面通過台灣，降雨範圍擴大，除北部及東半部地區外，中南部也有局部短暫雨。鋒面通過後強烈大陸冷氣團接踵而至，氣溫將再下降；周五、周六在強烈大陸冷氣團影響下，中部以北及東北部將下探11、12度。

降雨方面，周五是由溼轉乾的關鍵，各地降雨逐漸減少，到了周末，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。周末起至下周一（13日）冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但迎風面降雨機率較高，時序進入春季，天氣變化快速，冷暖交替頻率增加，民眾仍須留意以免著涼。

(中國時報)

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