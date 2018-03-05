環境永續 SOGO啟動環教列車

2018年03月05日 04:11 中國時報 陳大任 ／台北報導 ／台北報導

黃晴雯（右）與行政院長賴清德合影。（SOGO提供）

SOGO取得全亞洲第一張政府核發的碳標籤證書，為了喚醒民眾關心環境議題，聯合供應商、專櫃品牌及公益團體，從食、衣、住、行、育、樂各面向著手，一同啟動「環境教育列車」。SOGO也因此接連獲頒行政院《企業永續發展獎》、《亞洲企業社會責任獎》、亞太零售商聯盟（FAPRA）《零售企業國家楷模獎》肯定。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，百貨業的強項與優勢在於平台力與行銷力，要落實企業社會責任就必須發揮職能，由產業優勢推行環境永續觀念，透過活動設計，讓民眾對環保更有感，進而潛移默化發揮影響力，將環保落實在日常生活。

獲亞洲首張碳標籤證書

黃晴雯以「食」為例，SOGO獨步全台百貨拒用美耐皿與一次性餐具，邀請名廚參與「低碳飲食X生活美學」活動，教導民眾挑選低碳食材及減少碳排放的烹調，在家就能做出兼具美味與視覺的低碳飲食；天母店更連續8年與地方農會合作，於每年3至5月定期舉辦優質農產品行銷活動，鼓勵民眾購買低食物哩程的當季食材。

SOGO另透過二手衣募集、二手制服捐贈，讓可用資源再被使用；全台SOGO百貨均位於交通便利之處，搭公車、捷運即可抵達，特定據點亦設有自行車停車場與接駁車。黃晴雯表示，每3位顧客選擇搭乘接駁車而非自行開車到SOGO消費時，就可減少近1kgCO2e排放量，積少成多效果顯著。

推低碳生活資源再利用

員工的環境教育更是SOGO重視的環節，除了舉辦講座，更設計志工服務活動，例如移除福壽螺與小花蔓澤蘭等侵台外來種；與學校合作推廣環保童玩新體驗、員工淨灘活動。

日前更由黃晴雯率台灣萊雅、Timberland、香港恒生銀行、遠東銀行與SOGO員工約200人，在林務局規劃以及慈心有機農業發展基金會協助下，於新北市萬里海岸種下3000棵樹，透過生態工法築起台灣海岸綠色前哨，守護鄰近聚落的居住安全與生活品質。

淨灘除綠癌植樹護海岸

黃晴雯表示，除了公益性的環保推廣外，SOGO在日常營運大量運用數位行銷與電子禮券，在減少紙張與能源耗損上成效顯著；未來也將透過數位創新，以更節能、有效的方式與顧客互動。

(中國時報)