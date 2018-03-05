《財劃法》修正 非六都受益最大！政院把餅做大 新增財源分6成

眼見六都紛紛表態，希望透過修改財劃法，以爭取更多中央資源。（圖為興建中的鐵路地下化工程，本報系資料照）

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中國時報
／台北報導
財劃法規劃統籌分配稅款提撥比率

年底大選在即，被視為平衡地方財源的《財政收支劃分法》修正案，列為立院本會期優先法案，行政高層透露，修正案擬透過營業稅、菸酒稅及所得稅等調整，將餅做大，統籌分配款大餅將增加400至500億，非六都將可分得6成，為化解歧見，相關方案將於3月底、4月初邀集地方縣市首長開會協商。

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對《財劃法》修正案各地方政府紛紛寄予厚望，賴揆在農曆年前已聽取修正草案報告。據透露，賴揆可能親邀22縣市首長溝通說明，讓法案取得最大共識。

行政高層指出，為把餅做大，即使中央因積極推動前瞻基礎建設、長照等政策支出大增，未來稅收上，中央與地方原來七比三比例仍將調整，地方分得比例將提升，並對過去財政總捉襟見肘、分配資源相對不足的非六都縣市，特別照顧。

現行統籌稅款「先依比例、再依公式」分配，新版《財劃法》則不再依比例分配，採直接套用公式計算，且直轄市與縣市分配公式相同；四大修法重點，包括擴大統籌分配款把餅做大、強化均衡區域發展、設計激勵地方為財政努力的機制，最後是建制強化財政紀律。

「新版《財劃法》精神就是要平衡城鄉差異，一般縣市增加的財源，會比直轄市多很多！」官員透露，基本上，新制上路後，統籌分配款可望提升400至500億，其中6成可望挹注非六都，六都則分到4成上下。

據瞭解，修法後，年稅收約3800億的營業稅，在扣除3％統一發票獎金、1.5％中央政府稽徵成本後，納入統籌分配款比率將由現行40％，提升至100％。

另新增菸酒稅作統籌稅款分配財源，其中扣除依人口比例分成給地方後，其餘的5成納統籌稅款分配，中央保留5成；貨物稅原10％納入統籌稅款，未來則取消。

至於原本檢討打算全數回歸中央的遺贈稅，這次修法傾向維持不動。

現制所得稅的10％須納入統籌分配稅款，據悉，賴揆考量正推動前瞻基礎建設，且長照2.0需以編列預算挹注財源，為避免中央債限瀕臨「破表」，所得稅納入比例可能調降至6％或零，仍有待討論。

爭議較大的土增稅，現制僅縣市收入的20％納入統籌分配稅源，直轄市收入全歸地方，新版決全部留在地方，不再納入統籌稅款分配。

(中國時報)

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