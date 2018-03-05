中信銀攻數位金融 勇奪FIIA首獎

國際專業機構IDC肯定中國信託之努力，評選為2018金融創新服務獎首獎「亞洲最佳銀行」得主，由中國信託銀行個人金融事業處執行長李玉秋出席領獎。（中國信託銀行提供）

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中國時報
／台北報導

臺灣金融業者首度勇奪首獎！全球著名資訊科技、電信業與消費科技專業機構IDC於3月2日假新加坡金沙展覽及貿易中心舉辦2018亞洲金融服務大會，公布年度金融創新服務獎（FIIA），中國信託銀行首度獲得舉辦之年度金融創新服務獎「亞洲最佳銀行」肯定。

主辦單位表示，中國信託銀行金融服務業務持續發展，短時間內即整合各項數位科技提供顧客跨平臺的金融服務，滿足顧客需求，持續創新的決心令主辦單位印象深刻，且看好中國信託銀行未來發展潛力，亦有助於臺灣金融產業的正向發展。

中國信託銀行個人金融執行長李玉秋於出席大會領獎時表示，FIIA大獎重視金融服務機構創新力及新商業服務模式推動的能力，這與中國信託勇於創新之精神不謀而合。

李玉秋強調，中國信託銀行一向重視「客戶體驗」，提供不同世代客戶適當的金融服務並解決其需求，且創新設計的出發點，皆以客戶為優先考量，致力成為臺灣數位金融發展先行者的努力，能得到國際專業機構的認可，是對中國信託銀行團隊最大的肯定。

FIIA大獎今年共有超過150份亞洲各地金融同業所提出之極具競爭力數位金融創新專案，角逐16個獎項，為歷年來最競爭。本獎項以金融服務機構能否以創新方式應用科技，引領與推動新商業服務模式為依據進行評選。

FIIA評選小組成員係由IDC專業分析師及金融相關領域資深從業人員和意見領袖組成，透過創新策略、回應市場需求、專案執行力、市場接受度、業務優勢及客群影響力等6大方向，遴選傑出的亞洲金融企業。

中國信託銀行近年來積極經營數位金融，以客戶需求為優先考量，推出「智動GO」、「Online貸」、「小C客服」、「Home Bank+」等服務，協助客戶輕鬆規劃自身財富，成功整合前中後平臺達成綜效，成績有目共睹。

(中國時報)

地方仍須量入為出

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