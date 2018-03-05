第90屆奧斯卡頒獎 今早登場！票選最佳影片 確保大家都愛

2018年03月05日 04:11 中國時報 潘鈺楨 ／綜合報導 ／綜合報導

第90屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今天上午9點，在好萊塢杜比劇院登場。每年最大獎「最佳影片」獎落誰家最受矚目，外界推測今年應是劇情片《意外》與奇幻片《水底情深》兩強之爭。然而不同其他獎項票數高者獲勝，最佳影片有不一樣的票選機制。自2010年起，入圍電影從5部擴大到至多10部，投票方式改為「排序複選制」或稱「偏好投票制」。

簡單來說，投票者要替所有入圍電影排名，計票單位只統計第1名為何片，若有電影第1輪就被過半數投票者認可為第1名，那麼該片立即勝出。

凝聚7258名會員共識

但奧斯卡至今有7258名會員，第1輪就達到共識的機率不高，倘若第1輪無法選出最佳影片，那就要進到第2輪。這時必須淘汰得票最少的電影，這讓某些選票的第1名已不在票選範圍內，所以就根據其第二喜好，把票分配給其他影片。如此重複進行，直到產生得票過半的電影。

排序複選制廣為應用在政治選舉，1934至1945年間，奧斯卡曾使用這套投票方式不過後來停擺，到2010年才重新啟用。這種投票制度選出的是多數人喜歡，雖然不一定是最強烈支持的作品。

防黑馬 2010年再啟用

其一大優點是能夠避免選票分散時，少數群眾支持的作品意外以黑馬之姿勝出，例如某作品只拿到25％的票就獲勝，但明明未獲得另外75％的人認可。

(中國時報)