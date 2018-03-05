奧斯卡頒獎！90年過去 從小晚宴到眾星拱月

2018年03月05日 04:11 中國時報 潘鈺楨 ／綜合報導 ／綜合報導

奧斯卡頒獎典禮今年來到第90屆，回首過往，無論形式與規模都不可同日而語。像第1屆奧斯卡在1929年5月16日舉行、頒發15個獎，現在改為每年2月底、3月初舉辦、表揚24個類別。形式上，早期偏向晚宴而非頒獎典禮，想入場的人不是受邀就好，還要自掏腰包花5美元（約150元台幣）買入場門票，換算現在幣值，差不多是71美元（約3550元台幣）。有趣的是1929年只有270人參加，僅花15分鐘頒獎，其餘時間是影人之間的餐敘交流。

每年1次的奧斯卡，其實在1930年辦了2次，分別在4月與11月；11月舉辦的第3屆，是奧斯卡首度對外發表入圍名單。漸受重視的奧斯卡，1953年終於首度在電視上由NBC轉播，當年主持人鮑伯霍伯（Bob Hope）激動地說：「今晚能在家裡看到這麼多巨星，能不興奮嗎？」

奧斯卡典禮愈辦愈精緻。1929年的在好萊塢羅斯福酒店初登場，2002年起固定在杜比劇院舉行。杜比劇院設有3300個座位，場內豪華，場外還可規畫900英尺（約274公尺）範圍供眾星走紅毯。走紅毯的習俗起於1961年，延續至今在杜比劇院外要投入18人、900小時，鋪設面積約5萬平方英尺（約1400坪）的紅毯。紅毯用完即銷毀，不會回收再利用，這對每年撥3000萬美元（約9億台幣）預算舉辦典禮的影藝學院來說，不算太大負擔。

對於每個環節都嚴格控管的奧斯卡，去年發生拿錯信封、念錯最佳影片的大烏龍，是近年來最大紕漏。然而這樣的風險在當年並不存在。早期獎落誰家是公開的祕密，媒體與得主早在事前就被告知。直到1941年，來賓不再提前知道獲獎結果，改為在頒獎典禮會上通過打開密封的信封來宣布得獎者，制度延續至今。

奧斯卡邁入90歲，不知是否為巧合，今年有兩位與奧斯卡差不多資深的影人共襄盛舉。其一是憑《金錢世界》入圍最佳男配角的克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer），88歲的他創下該獎項最年長入圍紀錄。另一位則是法國女導演安妮華達（Agnes Varda），89歲的她不只是今年終身成就獎得主，更以紀錄片《最酷的旅伴》成為史上最高齡入圍者。

(中國時報)