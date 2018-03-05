川陽平護和平 置生死於度外

2018年03月05日 04:10 中國時報 日本特派員黃菁菁／東京專訪

前首相森喜朗（右起）、■川太太、■川陽平、前首相、現任副首相麻生太郎、現任首相安倍晉三、前首相小泉純一郎等齊聚一堂。（摘自部落格）

川陽平2011年4月3日赴東日本大地震災區的宮城縣女川町，視察救災實況。（日本財團提供）

川陽平（Yohei Sasakawa）小檔案

日本財團會長■川陽平2012年前進印度，訪問德里郊外的漢生病病患住宅區。（日本財團提供）

日本財團會長川陽平將屆80歲高齡，平時熱衷公益事業，不辭辛勞地走遍全球各地。他強調，「我跑的地方不是沒馬路的落後國家，就是危險的戰亂地帶，還常要深入叢林。」被問及「難道不擔心生命危險嗎？」他回答說：「中國有句成語，『不入虎穴焉得虎子』，為了世界和平，我早已把生死置之度外。」

根絕漢生病 畢生最大使命

川2月23日於日本財團總部接受中時特派員的專訪。

問：您在全球各地推動公益活動時，如何選擇提供援助項目？

答：人道活動是不分政治、思想、宗教、人種、國境的，像以前蘇聯發生車諾比核災事故，台灣發生921大地震時，我們都立即提供援助。除了個案外，我們也重視全球貧苦民眾的教育、身心障礙者的就業支援等。日本財團已經提供30年以上的獎學金，在全球44個國家69所大學都設置獎學金，培養1萬6000多名優秀人才。

問：您是WHO根除漢生病（麻風病）大使，為何會將根絕漢生病視為畢生最大的使命呢？

答：1965年我和父親去南韓訪問漢生病醫院，見到手腳都變形的患者時，受到很大的衝擊，我立志要效法父親無私地從事人道活動。很多人以為全球漢生病問題已經解決，事實上患者即使病治好，仍因受歧視而無法就業、上學、結婚。財團無償提供各國患者5年的藥，治癒全球1600萬漢生病患者，但現在要解決的不僅是治療，還有人權問題，我飛到世界各國遊說，聯合國終於在2010年12月一致通過有關漢生病的人權決議案。

日311震災 持續支援重建

問：日本財團在311東日本大震災時，對災區做出很大的貢獻，現在還持續支援重建工作嗎？

答：為振興東北的漁業，我們協助造船，為了讓福島縣民早日回到自己的家鄉，我們召集全球研究輻射的學者、專家到日本開會，用科學數據驗證福島核災對人體健康和農產品並無為害，並召開說明會讓民眾能理解。

問：您如何看亞洲國家限制日本東北各縣農產品進口之作法。

答：那是誤解，在科學上沒有任何意義。但我們不管進出口等商業問題，只管服務地方上的民眾。我想各國更關心的是核電廠的安全問題，但我們不參與是否該蓋核電廠的討論。

促緬甸和平 深入叢林會談

問：您為何選擇促進緬甸和平為工作重點？

答：緬甸這70年來，15個少數民族武裝勢力一直和政府打仗，現在翁山蘇姬政權已朝民主化的道路走，組成聯邦共和國，好不容易成為和平國家，再這樣打仗下去，民眾的生活不會變好，應該趕快停戰，快點蓋學校，道路、醫院等。現在15個少數民族已經有9個同意停戰，我後天又要進叢林去說服那些少數民族。

問：您不擔心生命受到威脅嗎？

答：我無論去哪裡，全都是危險的地方，如同中國成語「不入虎穴焉得虎子」，若只想到珍惜自己生命，就無法拯救他人的生命，我已把個人生死置之度外，隨時隨地做好接受死亡的準備。

問：如何看少子高齡化、勞力不足等日本的許多社會問題？

答：學者只會說些悲觀的事，少子高齡化並不是現在才知道的問題，早在30年前就知道了。有問題就一一解決，例如，勞力不足，再多開一些託兒所，家庭婦女也可以出來工作，我們也正努力替殘障者創造工作機會，監獄還有很多人，我們力促企業在他們出獄後給他們工作機會。

我認為「自助努力」很重要，自己的國家應靠自身努力來完善。日本過去曾發生河川汙染、霧霾等嚴重的公害問題，導致氣喘、烏腳病等病變，但日本解決了這些問題，成為亞洲各國的榜樣。許多亞洲國家對日本寄予重望，台灣今後也一樣面臨少子高齡化問題，日本必須克服問題，成為各國的範本才行。

提醒台人 要有防災意識

問：台灣和日本一樣都是自然災害多的地方，您對台灣的防災、救災政策有何建議？

答：前一陣子日本下大雪，癱瘓了交通，我當時想，萬一再來個地震，變成複合災害該怎麼辦？不光是政府要做好因應災害的萬全準備，個人一定要有防災意識才行，例如，每個家庭要事先商量防災對策，至少保存3天的食物，沒有食物也至少要有水才能活命，每個人平時要試想，若在上班時發生災害該如何自救等。

我是戰爭的倖存者，6歲時東京遭空襲一夜就有10萬人喪生，我所在的城市只有我和母親倖存，因為有過這樣的經驗，我隨時都在思考，如果發生災害該怎麼辦。

(中國時報)