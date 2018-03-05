家教嚴厲 從小洗衣煮飯

2018年03月05日 04:10 中國時報 黃菁菁 ） （執筆：

「日本財團」（The Nippon Foundation）是利用日本全國地方自治體經營賽艇收益的一部分，來從事公益事業、國際合作事業以及支援海洋船舶相關事業的公益財團法人。總資產額將近3000億日圓（約新台幣831億元），是日本最大規模的財團。

日本財團的前身是創立於1962年的財團法人日本船舶振興會，由■川良一創立，1995年7月以96歲高齡逝世，同年12月由名作家曾野綾子接任會長，2011年4月1日起改名為日本財團。

現任會長■川陽平大學畢業後，先後在父親■川良一創設的全國競艇聯合會擔任會長、日本造船振興財團（現在的海洋政策研究財團）擔任理事長，1989年擔任日本財團理事長，2005年7月曾野綾子退位後，正式接任日本財團會長，並開設「■川陽平部落格」，對外公開自己的行動和想法。

■川陽平受父親的影響極大，他父親的教育方針是，「不用做什麼學問，社會教育我來教就行」，命令他一早起床要掃除、洗衣、擦完鞋後才能去上學，下午4點左右回家後，要購物、煮飯、掃浴室等，每天都要幫忙做家事到深夜。

父親嚴格的教育，■川不但沒有反彈，反而對外說: 「父親不僅是父親，同時也是我的人生導師」。■川在部落格中曾介紹自己的行動哲學是「洋溢的熱情」、「遭遇任何困難都能忍耐的精神」、「直到解決問題為止，絕不輕言放棄的持續性」，應該也是受到父親從小身教的影響。

(中國時報)