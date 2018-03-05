為善最樂 80高齡神采奕奕

2018年03月05日 04:10 中國時報 日本特派員黃菁菁／東京專訪

日本財團會長■川陽平是日本民間公益活動的先驅，受到歷代首相、政經領袖各界敬重，也因致力根絕漢生病、推動緬甸和平等而在國際社會上揚名。近80高齡的他經常到處奔波，卻總是容光煥發、神采奕奕，正是「為善最樂」寫照。

2011年3月11日發生東日本大地震後，4月初在宮城縣的災區，災民們剛搬進組合屋，只見他鑽進一間間窄窄的組合屋慰問災民，視察日本財團捐贈的家電製品是否安置妥當，親力親為、平易近人的行事作風，讓人印象深刻。

他表示：「日本在第2次世界大戰戰敗後，建設新國家急需用錢，但當時國家沒有錢，父親（日本船舶振興會首代會長■川良一）便想起由日本全國逾百個地方自治體組成團體舉辦賽艇，利用賽艇收益建設地方的點子。」

「但金額仍不夠，日本政府便推動立法，規定全國地方自治體舉辦賽艇，營業額的2.6%必須捐給日本財團，讓日本財團在國內外推動公益活動，提供全球人道支援。」

■川被問到敏感問題時總強調，日本財團是民間公益組織，不干預政治，但也感慨地表示，「我很努力推動日本企業參與社會活動，可能是我的力量不足，沒有立法是不行的，像印度已經立法，強制規定企業必須將2%的營業利潤捐作社會活動之用。」

「日本光是上市公司內部就擁有400兆日圓（約台幣110餘兆元）的現金，老闆拚命提高自身的利潤，卻沒有想到貢獻社會，若不立法還是很難要求企業，但日本尚未考慮立法，我們必須努力推動。」他語中透露出，光靠民間力量仍有不足的無奈。

日本財團東京總部與首相官邸近在咫尺，■川與歷代首相推心置腹、稱兄道弟。當天訪談進行到一半，日本前首相小泉純一郎親自送書來給他，兩人匆匆地在電梯口寒暄了兩句。■川強調，他與世界各國的領袖也有交情，包括台灣前總統李登輝、現任總統蔡英文等。

■川每年有3分之1的時間在海外，且會將每天的活動內容公布在部落格中。他出國不是遊山玩水，而是到世界各地從事慈善活動等。他年初在部落格中寫下今年的重點活動為，根絕全球的漢生病；實現緬甸政府和少數民族武裝勢力之間的和平；致力於與人類息息相關的海洋問題。

(中國時報)