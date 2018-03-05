教師檢定試題出包 考慮送分

教師資格檢定考試昨舉行，小學組國文科試卷裝訂出錯，全部40題中有4題誤植為幼兒園組題目。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

今年高中以下學校及幼兒園教師資格檢定考試昨舉行，但小學組國文科試卷裝訂出錯，全部40題中有4題錯植為幼兒園組題目。教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全表示，出錯的4題將以送分或不計分方式補救，今天會公布處理方式並追究相關人員責任。

清查統計影響人數

今年教師資格檢定考試總共有9091人報考，第一節實際到考人數8689人，以報考中等學校師資類科4066人最多，小學組及幼兒園組分別有2288人及1513人，特殊教育師資類科822人，缺考402人。在所有應考人中，特殊考生有50人，包含孕婦19人。

今年教師資格檢定考試在北中南東4個考區的7個考場舉行，昨天上午8時30分第一節考國文科時，台中、高雄及台北考區陸續回報，小學組考生發現試題有誤。經調查，在闈場內裝訂試題時，小學組試卷第7題、第26題及題組題第27題、第28題等4題誤用到幼兒園組的試題。

到底有多少試卷出錯？鄭淵全表示，小學組國文科試題不是每份都出錯，而是僅有一部分裝訂出問題，實際情形要清查後才能確定。

考生權益擺在第一

對於這次狀況鄭淵全說，教育部將盡速召集因應小組討論如何補救，初步決定全部40題中，可能是裝訂錯誤的那4題送分或不計分，另外36題計分加重。此外，教育部將追究相關人員疏失。

鄭淵全表示，教師資格檢定考試是採標準通過來判定合格與否，個別考生的成績變化並不影響其他考生的通過機會。小學組有5考科，要每科平均60分以上、不能有2科低於50分及不能有1科0分，同時滿足這三項條件後就算通過。教育部進行的補救措施將以不影響考生權益為原則。

此外，現在雖只是3月份，但昨天氣溫偏高，甚至可達攝氏30度，試場卻都未開冷氣，引發考生抱怨。鄭淵全說，將調整規定，明年起超過28度就開冷氣。

(中國時報)

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