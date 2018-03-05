馮規嚴隨 空軍建軍政策不變

我有意向美方採購的F-35B戰機（摘自網路）。

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中國時報
／台北報導
根據軍方消息透露，嚴德發接任國防部長，空軍重大建軍政策亦未調整，仍照計畫進行。圖為光華6號飛彈快艇作戰操演。（本報資料照片）

空軍出身的前國防部長馮世寬，任內相當支持空軍建軍政策，頗讓海空軍吃味眼紅，現由陸軍出身並曾擔任參謀總長的嚴德發上任，據軍方消息透露，空軍重大建軍政策仍將延續，不致有人去政息的情事。

2月中旬一度有消息傳出，我方買不到F-35，有意改買F-18或F-15戰機，但軍方人士否認此傳言表示，空軍沒有要買F-18或F-15戰機，但將正式向川普政府提出F-35戰機的採購需求，雖已預料美方不會同意。

事實上，所謂買不到F-35，改買F-18或F-15戰機，只是國防大學的學術研究案，不是空軍政策。馮世寬去職後，空軍更不可能漫天喊價。

另關於我F-16V戰機性能提升案，首批4架進行順利，目前尚未確定試飛時間表，一旦確定，我將邀請美商洛馬公司高層會來台出席，預訂明年開始交機。至於我F-16飛行員在美受訓的路克基地已確定到期不再租了，並改換成租用土桑基地訓練。

此外，我自製教練機案目前研發進度順利，相關零附件已採購準備了90％，2020年首架出廠試飛，沒問題。

在嚴德發上任後，有關參謀本部提出的建造60艘45噸匿蹤微型飛彈突擊艇案，內部雖有爭議，但現確定政策不變。據了解，建飛彈快艇構想，來自雄三誤射事件，海軍看到雄風飛彈性能，且可在港內直接發射，另一海軍不能說的秘密是，雄風飛彈不能垂直發射，中科院做不出來，因此，岸置雄風飛彈的部署與運用受到相當限制，且中科院做的雄三飛彈機動車，性能亦不如美軍，所以乾脆建突擊快艇，在海上機動，飛彈發射也不受地形障礙物的限制。

而為因應共機的遠海長訓，空軍將在蘭嶼和綠島部署的一鷹式飛彈排的政策，亦未調整，目前正依計畫進行。

(中國時報)

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