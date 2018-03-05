新課綱 高中數學擬採三軌制

2018年03月05日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部昨審查12年國教數學課綱，108年起高中數學將依照理工、文史、商管等三類學生，分為三軌學習，他們可在高二數學A、數學B及高三數學甲、數學乙中自行搭配組合，更適性學習。此外，課審大會下次將討論讓考生帶計算機參加升學考試。

高中數學學習方式調整，111年起學測怎麼考？大考中心主任劉孟奇建議，未來學測數學科應分成A、B兩卷，考試時間及內容均不同，學測從考2天增為3天；至於計算機則由教育部補助經費，大考中心統一採購讓考生使用，怎麼做由招聯會決定。

現行高中數學科採行九九課綱，高二自然組與社會組分採A、B兩版本授課，高三則又分數學甲、數學乙。這種架構下，社會組及自然組學生學習數學的方式涇渭分明，沒有太多彈性選擇。

教育部昨召開課審大會審查數學課綱，國教署長邱乾國表示，未來高一數學必修8學分；高二數學必修8學分，但分成數學A、數學B兩個版本；高三數學選修8學分，分成數學甲、數學乙。

邱乾國說，未來高中生學數學分成三類，包括想走理工、資訊、電腦領域的「高數學需求類」，想走醫農商管領域的「不同面向數學需求類」，想走文法藝術領域的「低數學需求類」，學生可在數學A、B、甲、乙自行搭配學習不受限。

舉例來說，想走文法藝術領域的學生可選擇「高一必修＋高二數學B」；想走商管經濟類的學生可選擇「高一必修＋高二數學B＋高三數學乙」；想走資訊電機領域的學生則可選「高一必修＋高二數學A＋高三數學甲」。

建中數學老師曾政清表示，未來高中生選修數學的方式多元，學校要開很多課程讓他們選擇，譬如理財數學、生活應用數學會應運而生，滿足不同需求。

劉孟奇建議，因應高中數學變革，以後學測數學科最好分成A、B卷，考題不同，考試時間也不一樣。但現在學測已有6科，如果因為數學科一分為二變成7科，考試時間要從2天延至3天。

(中國時報)