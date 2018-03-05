新課綱 高中數學擬採三軌制

大考中心主任劉孟奇。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

教育部昨審查12年國教數學課綱，108年起高中數學將依照理工、文史、商管等三類學生，分為三軌學習，他們可在高二數學A、數學B及高三數學甲、數學乙中自行搭配組合，更適性學習。此外，課審大會下次將討論讓考生帶計算機參加升學考試。

高中數學學習方式調整，111年起學測怎麼考？大考中心主任劉孟奇建議，未來學測數學科應分成A、B兩卷，考試時間及內容均不同，學測從考2天增為3天；至於計算機則由教育部補助經費，大考中心統一採購讓考生使用，怎麼做由招聯會決定。

現行高中數學科採行九九課綱，高二自然組與社會組分採A、B兩版本授課，高三則又分數學甲、數學乙。這種架構下，社會組及自然組學生學習數學的方式涇渭分明，沒有太多彈性選擇。

教育部昨召開課審大會審查數學課綱，國教署長邱乾國表示，未來高一數學必修8學分；高二數學必修8學分，但分成數學A、數學B兩個版本；高三數學選修8學分，分成數學甲、數學乙。

邱乾國說，未來高中生學數學分成三類，包括想走理工、資訊、電腦領域的「高數學需求類」，想走醫農商管領域的「不同面向數學需求類」，想走文法藝術領域的「低數學需求類」，學生可在數學A、B、甲、乙自行搭配學習不受限。

舉例來說，想走文法藝術領域的學生可選擇「高一必修＋高二數學B」；想走商管經濟類的學生可選擇「高一必修＋高二數學B＋高三數學乙」；想走資訊電機領域的學生則可選「高一必修＋高二數學A＋高三數學甲」。

建中數學老師曾政清表示，未來高中生選修數學的方式多元，學校要開很多課程讓他們選擇，譬如理財數學、生活應用數學會應運而生，滿足不同需求。

劉孟奇建議，因應高中數學變革，以後學測數學科最好分成A、B卷，考題不同，考試時間也不一樣。但現在學測已有6科，如果因為數學科一分為二變成7科，考試時間要從2天延至3天。

(中國時報)

馮規嚴隨 空軍建軍政策不變 國防安全研究院 招兵買馬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。