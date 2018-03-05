國防安全研究院 招兵買馬

友善列印
中國時報
／台北報導

為因應戰略挑戰及國防改革需求，國防部決定編列1億2500餘萬元，成立財團法人「國防安全研究院」，期許成為「國家層級、戰略視野之國防智庫」，對區域情勢、中共政軍等議題進行研究，預計5月正式掛牌運作。首任國防安全研究院董事長由前國防部長馮世寬擔任，並已開始招兵買馬，準備籌備事宜。

據了解，國防部在2009年即成立「國防智庫籌備處」，後更名為「戰研中心」後，一度擱置，待蔡政府上任後又開始積極籌備，於是催生「國防安全研究院」。

依國防部規畫，國防安全研究院董事長，由曾擔任國防部長、副部長的退伍上將出任；據透露，首任董事長本考量由前國防部長高廣圻，或前副部長陳永康出任，唯馮世寬意外去職，蔡英文總統遂決定由馮擔任首任董事長。

國防部上個月即公開招考國安院籌備處相關人員，並預訂於本月中旬口試。根據國防部預算書，國安院分為7個研究所及一個中心，研究範疇包括中共軍政、非傳統安全威脅、決策研究等議題。國安院的正副執行長將邀請戰略學者出任。設立目標是「建立中共政軍及台海研究權威地位，提升非傳統安全」等新興研究能量，吸引國內外學者交流互動，並提供政府研擬對策參考。

軍方規畫，國安院設董事會11人，並選出董事長1人、監事3人，均無給職。正、副執行長、研究員及研究助理共63人，均為專任。

根據國防部規畫，負責實際營運的1名執行長、2名副執行長，則由學者擔任，執行長月薪約15萬元，副執行長則約13萬元。

(中國時報)

新課綱 高中數學擬採三軌制 嬤病死遭鼠啃臉 孫目睹嚇壞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。