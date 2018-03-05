國防安全研究院 招兵買馬

2018年03月05日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

為因應戰略挑戰及國防改革需求，國防部決定編列1億2500餘萬元，成立財團法人「國防安全研究院」，期許成為「國家層級、戰略視野之國防智庫」，對區域情勢、中共政軍等議題進行研究，預計5月正式掛牌運作。首任國防安全研究院董事長由前國防部長馮世寬擔任，並已開始招兵買馬，準備籌備事宜。

據了解，國防部在2009年即成立「國防智庫籌備處」，後更名為「戰研中心」後，一度擱置，待蔡政府上任後又開始積極籌備，於是催生「國防安全研究院」。

依國防部規畫，國防安全研究院董事長，由曾擔任國防部長、副部長的退伍上將出任；據透露，首任董事長本考量由前國防部長高廣圻，或前副部長陳永康出任，唯馮世寬意外去職，蔡英文總統遂決定由馮擔任首任董事長。

國防部上個月即公開招考國安院籌備處相關人員，並預訂於本月中旬口試。根據國防部預算書，國安院分為7個研究所及一個中心，研究範疇包括中共軍政、非傳統安全威脅、決策研究等議題。國安院的正副執行長將邀請戰略學者出任。設立目標是「建立中共政軍及台海研究權威地位，提升非傳統安全」等新興研究能量，吸引國內外學者交流互動，並提供政府研擬對策參考。

軍方規畫，國安院設董事會11人，並選出董事長1人、監事3人，均無給職。正、副執行長、研究員及研究助理共63人，均為專任。

根據國防部規畫，負責實際營運的1名執行長、2名副執行長，則由學者擔任，執行長月薪約15萬元，副執行長則約13萬元。

(中國時報)