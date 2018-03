新聞透視－西方曲解習延任宏觀格局

2018年03月05日 04:10 中國時報 孫昌國

大陸迎來修憲大事,習近平延任引起太平洋彼岸的關注。但仔細分析美國對於中國的解讀,仍不免限於自身價值觀的投射,因而無法看到大陸巨大的改變,也未能認清西方真正的危機。影響所及,世界多樣性價值將在後冷戰時期逐漸浮現。

對中國崛起感到不安

根據CNN的報導,美國總統川普在佛州渡假和共和黨金主會面時,半開玩笑的表示,「習近平現在是終身主席了,很厲害,你們看看他能這麼做,我覺得很好,也許哪天我們也來試試?」,他並感嘆,美國有很多人才,但沒有對的人修正美國「舞弊的體制」,明顯暗指希拉蕊陣營僱用英國前情報人員調查川普陣營扯出通俄門。

無獨有偶,上個月20號在紐約時報大批川普是破壞美國民主的「紅色警戒病毒」、專欄作家佛里曼對習近平延任採取了批判的態度。他表示習近平希望當「皇帝」,俄羅斯總統普丁變成「沙皇」,土耳其總理艾爾多安想當「哈里發」。他進而強調,川普對習近平和普丁兩位強人有好感,「甚至有些嫉妒他們」。環顧世界,佛里曼認為,「就是貓不在了(美國不再是救世主了),所以鼠輩橫行」!

視野有盲點錯誤解讀

在擔任總統前,川普已經是聞名世界的美國商業領袖;佛里曼更是國際知名的作家,兩人相當程度上可以代表美國共和民主兩黨的菁英。但他們看待習近平延任的方式卻顯示了美國看世界巨大的盲點,透露出美國視野無法看到多彩多樣的世界,或者也可以說是習慣第一的美國對中國崛起感到不舒服。

佛里曼也承認,西方對在世界推廣民主已精疲力盡欲振乏力。美國以武力在伊拉克和阿富汗推銷民主,現況卻無法說服世界。競選美國總統至少要花10億美元,國會也成為合法賄賂議員的平台,白宮的亂象和兩黨政治的實踐,不會是那個站在坦克前的年輕人想要輸入的「民主典範」。

習延任經過多方考量

大陸目前正在進行的兩會預料會通過「中共中央深化黨和國家機構改革的決定」,習近平推動的延任無疑是應對複雜國內和國際情勢的準備。在國內方面,繼續延續從嚴治黨,建立「國家監察委員會」將是大陸首次在現代化條件下,建立中國版制衡機制的嘗試。而在國際方面,大陸和美國將在今後10年易勢,如何應對來自西方整體的強大挑戰和反彈,避免陷入大國政治的悲劇,確保習近平定下的宏偉改革藍圖繼續推進、為久拖不決的兩岸關係開創解決新框架,這些複雜交錯的棘手議題相信是習近平在憲政程序上提出延任的最大考量。

實踐是檢驗真理的標準!檢視習近平過去5年的作為和中國日益的全球化和現代化,對比席捲西方的政治民粹化、貿易保護主義趨向,越來越多人會思考西方的「照我說的做、別學我做的(Do as I say and not as I do)」之合理性,人類價值體系的多樣性也會隨世界格局的重組而為之釋放。

(中國時報)