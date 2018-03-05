民粹＋疑歐 噩夢又來攪局

2018年03月05日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟第4大經濟體義大利4日舉行大選，近5千萬選民將選出兩院制國會議員。儘管這場百家爭鳴的大混戰，幾乎確定不會形成僵局國會；但標榜反移民、反歐盟的民粹及反體制政黨可望大有斬獲。歐盟憂心，反歐盟和民粹政黨若合作組閣，勢將衝擊歐洲一體化進程，而新聯合政府成立時間拖越久，金融市場恐會出現黑天鵝攪局。

去年法國大選期間，歐盟執委會主席容克為首的高層，打破不干預成員國選舉的慣例，公開力挺親歐派的馬克洪，因為萬一疑歐的勒班出線，歐盟注定崩解，馬克洪當選讓歐盟如釋重負。從某種意義上來看，義國大選也是另一場挺歐與疑歐勢力的對決。

容克日前公開評論這場選舉，警告歐盟「必須做好選後面對『一個失效、沒有可運作政府』的最糟局面」。不具名歐盟官員認為，容克公開談這些並不恰當，但他點出歐盟各國不敢講出口的真心話，不運作的義大利政府正是布魯塞爾決策層的最大恐懼。

義國看守總理真蒂洛尼選前說，歐盟極為擔心溫和右派與反歐盟黨派結盟的可能性，「這種情況不會在馬克洪與勒班，或（德國總理）梅克爾與（極右翼民粹型）另類選擇黨之間發生。」復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭分析，民粹加疑歐共組政府，是義國、歐洲甚至整個西方的噩夢。

一位北歐外交官坦言，「不知道金融市場的耐心能撐多久」，也道盡歐盟心聲。荷蘭與德國籌組政府一拖再拖，但兩國沒有高築債務，反觀義大利國債2.2兆歐元高居歐盟國第一，債務占國內生產毛額（GDP）的120％，在歐元區僅次於希臘，最大經濟體德國則只有45％。義國2016年有1800萬人生活在貧窮風險中，疑歐政黨指責歐盟的預算法規阻礙該國經濟復甦。

宋魯鄭預期，無論選舉結果如何，義國都將是一隻黑天鵝。他說，義國是加入歐元區後唯一經濟未蒙受其利甚至倒退的國家，而該國因地理位置，成為北非移民偷渡首選。

2013年迄今，已有60萬非法移民橫越地中海登義，經濟困頓加上移民問題，都為疑歐民粹政黨增添能量。烏爾比諾大學政治學者波迪格儂認為，義國「政治上的不確定性、政府的不穩定性，以及可能得反覆辦選舉等因素，讓一場『完美風暴』成形，重傷這個歐洲大國的民主，並進一步令已疲弱的歐陸同盟關係陷入不穩。」

(中國時報)