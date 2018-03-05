歐盟輸美汽車 川普嗆課重稅

2018年03月05日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與歐盟的貿易口水戰持續升高！在歐盟宣布銷美鋼鋁若被課重稅將以牙還牙後，美國總統川普3日回嗆、威脅對歐盟輸美汽車課徵新稅。大陸也對美國可能掀起的貿易戰嚴陣以待。強調不想與美方打貿易戰，但不會坐視利益受損。

川普3日推文說：「假如歐盟想進一步提高美國企業在歐洲做生意的重大關稅壁壘，美方將對自由流入美境的歐產汽車課稅。歐方使美國製造的汽車輸出到歐洲窒礙難行，這是極大的貿易失衡！」他還痛批先前歷任政府的對外貿易協議「非常愚蠢」，並稱外國都在笑美國領導人是「笨蛋」，且強硬宣示「到此為止！」

川普對歐洲汽車製造業向來不假辭色，尤其一再攻詰德國的業者，比如他曾向德國媒體表示，「德國人很壞」，「賣了數百萬汽車到美國」，威脅要對德國銷美汽車「課徵35％關稅」。

川普對北京更是不滿，有媒體認為川普沒有會見習近平派遣的特使、首席財經智囊劉鶴，是給陸方「當頭棒喝」、「下馬威」。不過，劉鶴顯然有備而來，在美期間密集會晤了美工商業界領袖。包括摩根大通集團行政總裁戴蒙、高盛集團聯席總裁所羅門、波音國際業務負責人艾倫、晶片製造商高通公司的執行長賈可布斯、黑石集團執行長蘇世民、安達集團執行長格林伯格等。

這些美國工商界領袖對經濟掌握相當大的話語權，且他們領導的企業在大陸都有營運，其利益與陸美關係息息相關。蘇世民與川普政府及陸領導階層均關係良好。格林伯格則是「美中貿易全國委員會」主席。

劉鶴訪美暨拜會當局經濟決策人士，也會見民間經濟領袖，實是全面把脈探究美國對陸打貿易戰決心。劉鶴結束訪美後，北京採取何種應對美方的措施，將是雙方會否真的大打貿易戰的關鍵。

(中國時報)