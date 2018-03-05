梅克爾續當總理 恐為最後一任

2018年03月05日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

延宕了161天的德國組閣終於大勢底定。社民黨（SPD）投票支持參加由梅克爾領導的右翼保守聯盟基民盟／基社盟（CDU/CSU）合組大聯合政府。一般認為，這也將是德國鐵娘子梅克爾的最後一任。

SPD今早在柏林總部宣布通訊投票結果，66％贊成組大聯合政府。聯邦議會預計14日正式投票選出梅克爾為總理，讓她成功4連任。目前已確定SPD代理主席修茲將出任財政部長以及副總理，而SPD也將推出3女3男入閣。此結果讓梅克爾篤定4連任總理，並預計本周組閣。

歐盟為此鬆了一口氣，畢竟德國是歐盟的火車頭，時值與英國的脫歐談判、極右民族主義暨民粹在歐洲各國抬頭、歐美貿易戰升溫之際，德國政治不確定性一天不解，歐盟因應挑戰與實施改革的進展就停擺一天。

SPD之前為了組閣問題陷入分裂，黨內的年輕黨團領袖庫納特力阻大聯合政府，梅克爾則對SPD做出關鍵讓步，讓出外交、勞工、財經部長等職位，而SPD黨魁舒爾茨也為了平息黨內紛爭辭職下台，加上輿論求穩定反對重選的走向，SPD同意組閣的民意才高過反對派。

目前梅克爾領導的陣營已選出部分內閣部長，專家稱，梅克爾將繼續在歐盟扮演重要領導角色，只不過影響力已大不如前。以難民政策與歐盟預算為例，歐盟會員國反彈大，尤以東歐為最，但梅克爾已無昔日一言九鼎的份量。

此外，在歐洲議會，右翼民粹勢力約占20％的席次，明年5月改選後，右翼勢力與疑歐派更將獲得更大發言權，也是梅克爾的艱鉅挑戰。

在內政上，德國要求世代交替的呼聲高漲，因此梅姨能否做滿4年還是個問號。影響所及，脫歐談判、建立歐盟財政部、統一歐盟稅制、建立歐盟軍事力量抗衡俄羅斯等，都會因為少了強而有力的領導而提不出具體解決方案。

(中國時報)