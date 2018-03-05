31條惠台措施 兩岸互利加分

福貞控股董事長李榮福。（楊家鑫攝）

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中國時報
／台北報導

台灣政黨輪替後，兩岸關係走入新局。大陸此前釋出31條惠台措施，開放更大舞台，吸引台灣民眾赴陸發展，深深影響兩岸關係走向。對此，在大陸經商多年的福貞控股董事長李榮福受訪時表示，「我們始終認同九二共識與一個中國原則，反對台獨，這是兩岸和平發展的基礎。看到近日大陸政府提出來的31條惠台政策，也確實感受到大陸政府對台商、兩岸一家親的心意。」

大陸國台辦近來對台胞、台商釋出大量利多，在兩岸官方關係冷凍的現狀下，格外受到矚目。福貞控股董事長李榮福日前受訪時表示，他從2005年就一直是海基會的財經法律顧問，當然每年也都會以顧問的身份參加海基會的活動，因為有好的溝通平台對兩岸和平發展是非常重要的。

他說，「我在1992年開始就到大陸投資，今年已經是第26年了，在企業經營這部分，遵法守紀，依法依規，這是我們的堅持。我們始終認同九二共識與一個中國原則，反對台獨，這是兩岸和平發展的基礎。看到近日大陸政府提出來的31條惠台政策，也確實感受到大陸政府對台商、兩岸一家親的心意。」

李榮福指出，此次惠台措施力度遠超以往，提供台灣民眾更多就業機會與發展舞台，並擴大了兩岸經濟文化交流合作，對雙方互惠互利大有好處。

李榮福表示，即使兩岸政治交流已完全中斷的現在，陸方還是提出了這些惠台政策，這完全表明大陸政府是真切關心台灣民眾的利益，在乎台灣同胞的未來與福祉。

(中國時報)

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