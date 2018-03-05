嬤病死遭鼠啃臉 孫目睹嚇壞

2018年03月05日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

全台所得最高、消費力驚人的新竹市，傳出一起社會邊緣悲劇！患有中度精神障礙的59歲唐姓婦人，3日被孫女發現癱坐在客廳沙發上死亡，因唐婦是低收入戶、1家7口都是身心障礙，平日以資源回收維生，環境髒亂不堪，唐死後竟遭老鼠啃咬臉部，孫女目睹慘狀驚嚇尖叫。

女兒哭訴 後事難處理

警消接獲唐婦40歲女兒郭姓女子報案趕到現場，但唐婦早已氣絕多時，警消發現唐家滿是垃圾堆，幾無立足之地，唐婦癱坐的沙發下還有老鼠竄出，感嘆這種環境怎能住人？

檢警相驗後研判有心臟病史的唐婦因病死亡，檢警驚訝的是，郭女指媽媽好幾天沒出門，2、3天沒吃東西，更慘的是，唐婦家裡雖飼養數隻貓專門抓老鼠，但唐死後，仍遭老鼠啃咬，相當嚇人。郭女哭訴說，不知要如何處理媽媽的後事。

社會處說，唐婦1家住在由區公所職員免費提供的1棟3層樓透天厝，但全家髒亂不堪，屋外遮雨棚晾滿衣物、堆滿垃圾，屋內盡是資源回收物，黑水、油垢四處竄流，垃圾、尿味臭氣沖天。

屋內堆垃圾 臭氣沖天

社會處早對唐婦1家已列冊且定期輔導，社工多次要協助清理都被唐婦飆罵拒絕，唐婦連垃圾都不願丟，堆積如山，唐陳屍的沙發更是破爛、完全沒有海綿墊，孫女說，啃咬奶奶的老鼠就是躲在沙發的洞裡，社工得知這起悲劇也難過不已。

社會處長陳雪慧表示，唐婦1家7口包括2名分別37歲與39歲的兒子、已離婚的女兒與其所生的12歲至15歲2男1女孫兒女，7人都是中、低度身心障礙者，唐婦則是患有思覺失調症，13年前社會處曾強制安置過唐婦的另名重度智能障礙的女兒。

社會處與環保局昨在郭女同意下清理環境，並全力協助處理後事，原本唐婦1家7人每月可領7萬3693元補助，加上資源回收與各界關懷的物資，日子勉強過得去，社會處說，若郭女同意，將協助安置其小孩，讓孩子受到較好的照顧。

(中國時報)