槍殺前妻老闆娘 凶嫌投海亡

高雄市旗山區早餐店老闆娘命案在逃蕭姓凶嫌，4日在高雄興達港駕車墜海，警消獲報前往並將人車打撈上岸，車內駕駛經警方確認為蕭嫌，送醫不治。（高雄市消防局提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

槍殺旗山早餐店越南籍陳姓女老闆的蕭姓凶嫌，逃亡1天1夜，自知法網難逃，4日早上在距離旗山35公里的茄萣區興達港，駕車投海畏罪輕生，警消救他上岸後送醫不治，並在車後座尋獲凶槍，警感嘆蕭嫌生日當天穿紅衣犯案、以命償還，仍挽不回毀了2個家庭、釀成2死的悲劇。

警方指出，3日陳女遭槍擊喪命後，蕭嫌即騎車返家改開白色轎車逃亡，因他沒帶手機出門，調閱監視器追查只知蕭沿著旗楠路上國道10號嶺口交流道往燕巢方向逃逸，行蹤成謎。

早上7時20分，茄萣興達港情人碼頭釣客報案稱，有男子駕駛白色轎車，說要投海輕生，丟了700塊請他報案後，即以迅雷不及掩耳速度踩油門加速往前衝，第1次底盤被卡住，倒車再加足馬力衝向大海，嚇壞岸邊一群釣客。

警方獲報懷疑是因槍擊案逃亡的蕭嫌畏罪輕生，從釣客提供的車牌號碼研判八九不離十，救難人員下水擊破擋風玻璃，花2小時才將蕭打撈上岸，比對蕭逃逸時身上穿著的紅衣、黑褲以及長相後確認身分，蕭逃亡了1天最後竟以輕生收場。

事實上，蕭嫌和阮姓前妻離異後，他藉口阮女另結新歡，2、3個月來，到阮女所有兼職打工的場所騷擾，並揚言報復，不只恐嚇收留阮女的早餐店陳女「給你好看」，也威脅阮女寄放戶口的早餐店楊姓員工，種種不理性的舉動，都讓親友對他退避三舍。

案發前，蕭嫌要就讀小六的女兒代筆寫下遺書，字裡行間充滿怨懟「我們夫妻感情本來可以更好，可是妻子被朋友影響...」，顯見蕭心灰意冷之餘，早已預謀槍殺陳女、阮女，然後同歸於盡。

蕭嫌家屬對蕭開槍殺人感到驚訝，沒想到夫妻間的問題竟牽扯到無辜，陳女姊姊痛失手足，泣訴蕭嫌「太惡劣了」，警方封鎖現場勘查採證後，已報請檢察官和法醫相驗。

全國各縣市

自殺防治專線

0800-788-995

(中國時報)

嬤病死遭鼠啃臉 孫目睹嚇壞 李烈前夫遭通緝 逾時效不起訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。