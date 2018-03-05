槍殺前妻老闆娘 凶嫌投海亡

2018年03月05日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

槍殺旗山早餐店越南籍陳姓女老闆的蕭姓凶嫌，逃亡1天1夜，自知法網難逃，4日早上在距離旗山35公里的茄萣區興達港，駕車投海畏罪輕生，警消救他上岸後送醫不治，並在車後座尋獲凶槍，警感嘆蕭嫌生日當天穿紅衣犯案、以命償還，仍挽不回毀了2個家庭、釀成2死的悲劇。

警方指出，3日陳女遭槍擊喪命後，蕭嫌即騎車返家改開白色轎車逃亡，因他沒帶手機出門，調閱監視器追查只知蕭沿著旗楠路上國道10號嶺口交流道往燕巢方向逃逸，行蹤成謎。

早上7時20分，茄萣興達港情人碼頭釣客報案稱，有男子駕駛白色轎車，說要投海輕生，丟了700塊請他報案後，即以迅雷不及掩耳速度踩油門加速往前衝，第1次底盤被卡住，倒車再加足馬力衝向大海，嚇壞岸邊一群釣客。

警方獲報懷疑是因槍擊案逃亡的蕭嫌畏罪輕生，從釣客提供的車牌號碼研判八九不離十，救難人員下水擊破擋風玻璃，花2小時才將蕭打撈上岸，比對蕭逃逸時身上穿著的紅衣、黑褲以及長相後確認身分，蕭逃亡了1天最後竟以輕生收場。

事實上，蕭嫌和阮姓前妻離異後，他藉口阮女另結新歡，2、3個月來，到阮女所有兼職打工的場所騷擾，並揚言報復，不只恐嚇收留阮女的早餐店陳女「給你好看」，也威脅阮女寄放戶口的早餐店楊姓員工，種種不理性的舉動，都讓親友對他退避三舍。

案發前，蕭嫌要就讀小六的女兒代筆寫下遺書，字裡行間充滿怨懟「我們夫妻感情本來可以更好，可是妻子被朋友影響...」，顯見蕭心灰意冷之餘，早已預謀槍殺陳女、阮女，然後同歸於盡。

蕭嫌家屬對蕭開槍殺人感到驚訝，沒想到夫妻間的問題竟牽扯到無辜，陳女姊姊痛失手足，泣訴蕭嫌「太惡劣了」，警方封鎖現場勘查採證後，已報請檢察官和法醫相驗。

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(中國時報)