李烈前夫遭通緝 逾時效不起訴

2018年03月05日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

知名電影製作人李烈的前夫、前藝人毛學維2004年涉租賃糾紛，被控侵占，事後毛出國未到案，遭台北地檢署通緝。毛遭通緝12年半後，因追訴權時效已經在去年底完成，北檢日前將毛不起訴。

60歲的毛學維，是加拿大某大學企管研究所碩士，他26歲進入演藝圈，主演過名導演楊德昌的電影《海灘的一天》等多部電影，其中《又見阿Q》、《電梯》曾入圍當年金馬獎最佳男主角、男配角獎項。

毛因演出電影《蒂蒂日記》，與李烈墜入愛河，閃電結婚，但2年即離婚。毛離婚後，淡出演藝圈，轉戰公關界及商界，後和服裝設計師梁榮珍再婚，2003年毛與妻子在電影《台北二一》軋上一角。

但毛在拍攝《台北二一》期間，傳出租賃糾紛，他被控2002年3月底以方禾開發公司名義，向萬和小客車租賃公司，以每月2萬7500元代價租下1輛豪華房車代步，租期自2002年4月至2007年12月底止。

毛學維明知租賃期間不得任意處分車子，卻於2003年9月6日將車子轉給吳姓男子使用，萬和公司因毛2004年9月即未付租金，報警控告毛涉侵占罪。

據了解，案發後，毛即出境赴美迄今未歸，北檢因多次傳喚、拘提他均未到案，於2005年9月5日對他發布通緝。只要毛回台灣，就會被逮捕解送北檢歸案。

不過，毛學維自當年出境後，就沒有再回台灣，北檢因毛的犯罪時間，適用舊刑法侵占罪追訴權時效10年，再加計因通緝而追訴權時效停止進行期間2年6月，其追訴權時效已於去年12月29日完成，因此北檢日前已依法對毛處分不起訴。

(中國時報)