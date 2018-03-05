孝子顧病母 雙雙葬身火海

黃家住宅4日凌晨竄出濃煙，一樓服飾店已全面燃燒，消防人員獲報趕到場搶救。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／綜合報導

彰化、高雄4日分傳惡火，造成3死慘劇。彰化市永安街1家服飾店4日凌晨3時竄惡火，造成59歲服飾店黃姓老闆和84歲老母不幸罹難，黃男事母至孝，親友聞訊悲痛；另高雄巿鼓山區壽山半山腰的鐵皮屋4日清晨6時亦傳火警，獨居88歲阿嬤行動不便，逃生不及被燒成焦屍，女兒得知噩耗，跪在火場外痛哭失聲泣喊「對不起」。警方說，2起火警原因仍待進一步鑑識。

彰化縣消防局獲報永安街火警，出動消防車17輛、40人趕往搶救，不到1小時控制火勢，但屋主黃男與老母獲救時已無生命跡象。

據了解，黃男一家人買房住在服飾店附近，黃父過世後，留下母親獨居在舊家；黃白天在1樓顧店賣服飾，傍晚經常陪母親出門散步，是鄰里口中的的孝子。鄰居說，黃男與妻子育有1子1女，兒子在國外留學成家，僅女兒同住。平時他都等黃母睡了才會回新家，但近日因黃母身體微恙，他3日晚間住下就近照料，不料一場惡火竟將母子倆都帶走。

彰化縣消防局第一大隊長詹江洲說，消防人員先在3樓浴室找到黃男，接著又在2樓房間找到黃母，皆無生命跡象，初判起火點應在1樓。

另鼓山一路的鐵皮屋，4日清晨6時10分竄出火苗，警消獲報出動23車59人灌救，但地點位於壽山半山腰，風勢助長下火勢一發不可收拾，加上巷弄狹窄，警消只能拉長水線灌救。

火勢約10分鐘控制，但鐵皮屋內已幾乎燒毀，警消進入搜索發現焦屍，確認是88歲的獨居阿嬤。女兒得知噩耗趕至，下跪泣喊「對不起」。鼓山警分局新濱所調查，周母在當地已住了幾十年，丈夫過世後獨居，女兒、女婿每早都會來探望。周女和丈夫放心不下母親，曾勸她搬離，但因周母已習慣當地環境而婉拒。

(中國時報)

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