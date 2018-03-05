防堵出境詐騙 列管1700多人

2018年03月05日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

台灣電信詐欺猖獗，「行騙天下」，雖法務部已修法納入組織犯罪防制條例嚴懲，但法院仍予輕判。據統計，去年獲法院輕判6月至2年徒刑的詐欺犯，竟超過八成，甚至可易科罰金，相較詐團獲利動輒上億，不成比例，難以遏止犯罪。對此，高檢署除要求檢察官從嚴追訴外，另建制「電信詐騙犯罪資料庫」建檔列管1700多名詐欺犯，預先掌握其人流、金流、出入境動態，若發現出境異常即予境管，防範其再出境詐騙。

法務部近年來增訂刑法加重詐欺罪、刑法沒收新制，另將電信詐團納入組織犯罪防制條例懲罰，在洗錢防制法增訂處罰車手及擴大沒收條款，法院去年共判決3147案確定、總計沒收22億9569萬餘元。

雖檢方依組織犯罪防制條例起訴詐團，比率從2016年的4％大幅提升到去年的46.6％，但法院仍予輕判，去年法院判決刑度1年至2年徒刑，占68.06%；判刑6月至1年，占15.39%，兩者合計83.45%，目前僅有1案因合併定刑判到10年6月，但刑度仍無法與大陸相比，導致詐團在台關不怕，一再出境從事電信詐騙。

因此高檢署主動建制「電信詐騙資料庫」，彙整建檔涉詐欺案判決有罪定讞的1700多人資料，運用大數據分析追查幕後金主及首腦，預先警示並即時蒐證，若發現被列管的詐欺犯，出現通聯、金流異常，出國天數過久，疑有出國設機房可能時，即實施境管通報，將欲出國者帶回偵訊，並分案限制出境。

(中國時報)