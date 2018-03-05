新故鄉願景》文創土溝 農村美術館好潮

2018年03月05日 04:10 中國時報 周曉婷 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

2012年底，土溝農村美術館在收成後的稻田裡熱鬧開館。

動員令

2012年10月，台南後壁區土溝里的土溝農村美術館開館，創館之作《村之屋當代藝術展》同步開展，參展藝術家、土溝里民和來看熱鬧的遊客，在採收完的二期稻田裡，開心慶祝這個以農村為展場，充滿實驗性質的美術館誕生。

文青嬤 80歲揮灑油畫

「我們就是生活在農村，看到土溝的阿伯、阿嬤在田裡工作，或是伴著夕陽騎著腳踏車要回家，那畫面真美！」土溝農村美術館第1屆館長兼策展人黃鼎堯說，一講到農村，很多人刻板印象就是老舊落後、沒有新鮮感……，「土溝的包阿嬤，80歲開始畫油畫，夠潮吧！很多都市裡的年輕人，連油畫怎麼畫都不知道呢！」

會推動土溝農村美術館，源起於黃鼎堯、陳昱良2011年在土溝合組的「優雅農夫藝術部落」及「耕耘藝術」公司，他們就讀國立台南藝術大學建築藝術研究所時期，就到土溝從事社區營造，畢業前趕寫論文時搬回學校宿舍，服完兵役又回到土溝生活。

大轟動 成社造界名牌

天天看著農村景致的他們想，農田不就是老天爺給的天然畫布，農夫的耕作有如揮灑手中畫筆，農民就像是優雅的藝術家，於是一個從「村是美術館，美術館是村」概念出發，以民宅、農舍當展場的農村美術館，就在台南市邊陲的土溝里開館了。

志同道合的還有2003年就到土溝駐村的南藝大建研所第1屆學長呂耀中，以及2005年與黃鼎堯、陳昱良一起進駐土溝的研究所同班同學張龍吉，呂耀中與張龍吉在土溝開了當地第1家設計公司「水牛設計部落」，美術館的館長及策展工作，就由4人輪流擔綱。

第1年的開館及藝術展，因為在偏鄉稻田、閒置民宅展出極具張力的影像作品、裝置藝術，大大轟動，吸引文青、社造工作者朝聖，土溝彷彿成了社造界名牌。

第2年開館活動《農們喜宴》席開百桌為美術館募集營運經費，呈現農村「相放伴」的熱鬧辦桌文化，加上紅遍兩岸三地的繪本作家幾米團隊提供《小米與比西里岸的放羊日記》作品參展，更讓土溝的《村之屋當代藝術展》紅透半邊天。

隔年，《村之屋當代藝術展》推出套票，挑戰台灣民眾參觀藝術展對使用者付費觀念的接受度，賣出1萬6000多組套票，土溝農村美術館營運及一年一度的藝術展看似已上軌道，2015年台南爆發嚴重登革熱疫情，那一年套票只賣出4000組，使美術館經營備受考驗，2016年暫停活動，2017年改由土溝農村文化營造協會的專案經理人策畫《風吹夏夏叫》及《雨打秋秋臉》2檔展覽。

推套票 經營備受考驗

一如台灣其他地區傳統農村，許多土溝居民務農維生，原本策展人都以為土溝里居民大概會想趁藝術展期間，多賣些自家農產品，每年開展前，策展團隊都會鼓勵居民可以在自家門前擺攤，黃鼎堯卻觀察到，「真的沒有多少人在擺攤，大家反而都跑到各個展區當志工，或是自動當起免費導覽員，為參觀者指引路線、幫忙指揮交通，讓人很意外！」

目前土溝農村美術館仍在思索定位與轉型，從2012年創館開展，一個沒有固定館室與展出型式的美術館及藝術展，好似平地一聲雷，劃破寧靜的土溝里，「我們其實也在想，美術館及藝術展帶給地方居民什麼樣的影響？」

這幾年，美術館推出的藝術展為期半年，展期結束後，土溝里就回復農村的日常，農人依著時序耕作，當地土生土長的影像工作者廖曉和說，活動是暫時的，在過程中營造出共同感，展覽結束後又回歸到農人生活的樸素步調，才是持久性、常態性。

廖曉和參與美術館的籌備，也提供自己的攝影作品參與展出，「土溝里經由農村美術館的活動，不停演化農村生活感，每年的藝術展都受不同因素影響，或改變或中斷、或擴大或縮小，這似乎不是最重要的，最令人珍惜且回味再三的，是居民互助築夢的情感。」

(中國時報)